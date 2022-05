ZDFneo bekommt bald eine neue Leiterin

Anzeige

Jasmin Maeda wird zum 1. Juli 2022 neue Leiterin der Koordination ZDFneo, teilte der Sender vor wenigen Tagen mit.

Maeda leitet im ZDF seit 2020 die Redaktion Reihen und Serien I, zu der unter anderem die Freitagskrimis und „Aktenzeichen XY … ungelöst“ gehören. Redaktionell hat sie laut Sender unter anderem die ZDFneo-Serie „Liebe. Jetzt!“, die ZDF-Serie „SOKO Leipzig“ sowie den ZDF-„Fernsehfilm der Woche“ „Extraklasse 2+“ betreut. Jasmin Maeda folgt Dr. Nadine Bilke nach, die im Mai 2022 den Posten der ZDF-Programmdirektorin übernommen hat.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke kommentiert: „Jasmin Maeda vereint lineare und digitale Kompetenz mit strategischer und dramaturgischer Erfahrung. Mit ihrer Expertise ist sie genau die Richtige, um die Erfolgsgeschichte von ZDFneo mit neuen Impulsen weiterzuschreiben.“

Jasmin Maeda, 39, arbeitete nach dem Studium der Politischen Wissenschaft in Hamburg zunächst in der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend und ab 2011 in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Von 2017 bis 2020 übernahm sie im Rahmen einer Teamleitungsfunktion planerisch-strategische Aufgaben für die Hauptredaktion an der Schnittstelle zwischen linearen und non-linearen Ausspielwegen.

