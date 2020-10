BR24 startet „Faktencheck-Offensive“ im Wahljahr 2021

Anzeige

Der Bayerische Rundfunk baut seine Faktencheck-Einheit im Bundestagswahljahr 2021 deutlich aus.

Unter dem Label #Faktenfuchs wird die BR24-Redaktion ihre Anstrengungen, Falschinformationen aufzudecken, ab Januar bis zum Wahltag deutlich verstärken. Dazu wird das Team personell aufgestockt. Dies kündigte der BR zum Start der Medientage München an, wo u.a. die Themen Regulierung, Desinformation und Fake News ebenfalls im Fokus stehen.

Der Bundestagswahlkampf wird nach Auffassung der BR24-Faktenchecker stark von Kampagnen im Internet beeinflusst sein. Von erfahrenen BR-Journalisten wird daher gezielt und tagesaktuell das Internet gescannt. Entdeckt die Redaktion Desinformation, publiziert sie, unterstützt durch die Expertise der Fachredaktionen, gut recherchierte Beiträge zur Widerlegung.

Wie bisher spielt der BR die #Faktenfuchs-Recherchen schwerpunktmäßig auf allen Plattformen seiner Digitalmarke BR24 aus. Künftig werden die Faktenchecks zusätzlich in den BR-Fernseh- und Hörfunkmarken Rundschau und B5 aktuell präsentiert.

Der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Christian Nitsche, ist sich sicher, dass mit dem zusätzlichen Personal ein erheblicher Beitrag in der Wahlkampf-Phase geleistet wird: „Unser Anspruch ist es, in Deutschland ein wichtiger Orientierungsgeber während des Wahlkampfes zu sein. Wir erleben derzeit im Kontext von Corona, welch starken Einfluss Falschinformationen auf die öffentliche Meinung haben. Auch der US-Wahlkampf ist durchsetzt von Behauptungen, die jeglicher Grundlage entbehren. Wir dürfen nicht zulassen, dass Desinformation in Deutschland zur Grundlage für Wahlentscheidungen wird. Deshalb haben wir diese Initiative gestartet.“

Quelle: BR