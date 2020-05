Diesmal ARD: Erneuter Angriff auf Kamerateam bei Corona-Demo

Gestern kam es am Nachmittag vor dem Reichtstagsgebäude in Berlin zu einer Demonstration gegen die Corona-Schutzverordnungen. Bei der nicht genehmigten Versammlung wurde ein Kamerateam der ARD angegriffen.

Aufgerufen zu der Demonstration hatte Attila Hildmann über die sozialen Netzwerke. Der Fernsehkoch nutzt seine Social Media-Kanäle bereits seit längerer Zeit, um Verschwörungstheorien in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus zu verbreiten. In einem jüngst veröffentlichten Facebook-Post bezeichnete er beispielsweise die Aussagen und Bilder in den Medien als Inszenierung, um die Machtergreifung zu vereinfachen. „Sie“ würden Böses im Schilde führen und die Weltbevölkerung über Spritzen dezimieren wollen.

Zu der unangemeldeten Demonstration in Berlin gegen die Corona-Schutzverordnungen der Bundesregierung sollen laut Polizei bis zu 400 Personen erschienen sein. Ab 16 Uhr sollen sich zunehmend Fans von Hildmann zu dem Protest versammelt haben. Die Polizei erteilte Hildmann einen Platzverweis und beendete die Demonstration.

Bei der Auflösung der Ansammlung vor dem #Reichstag wurden Platzverweise durchgesetzt & Personalien aufgenommen. Es kam zu Widerständen & Freiheitsbeschränkungen.

Ein Demonstrant, der ein Kamerateam der @ARD_Presse attackierte, wurde von unseren Kolleg. der 13. #EHu festgenommen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 6, 2020

Neben Beleidigungen und Körperverletzung gegen die Polizei geriet auch ein Kamerateam des ARD Hauptstadtstudios ins Visier der Demonstrierenden. Ein Teilnehmer der Demo hatte nach einem Tontechniker getreten. Dieser blieb unverletzt, lediglich eine Ton-Angel wurde dabei beschädigt. Unter anderem teilte der freie Journalist Felix Huesmann eine Aufnahme der Tat auf Twitter.

Ein Demonstrant der Corona-Demo vor dem Reichstagsgebäude hat gerade ein @ARDde-Kamerateam angegriffen. Voran gingen dem Angriff "Lügenpresse"-Rufe. Festnahme folgte prompt. pic.twitter.com/Qxj6oclm1J — Felix Huesmann (@felixhuesmann) May 6, 2020

Der festgenommene Tatverdächtige wurde inzwischen wieder freigelassen. Gegen den 46-Jährigen liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Bei dem Angriff auf das Kamerateam handelt es sich bereits um den zweiten innerhalb kurzer Zeit, nachdem am ersten Mai bereits ein Team der ZDF „heute show“ bei einer Demonstration attackiert und schwer verletzt wurde. Der Chefredakteur der ARD, Rainald Becker, äußerte sich zu dem Vorfall auf Twitter und verurteilte den Angriff.

Erst ein Kamerateam des ZDF, heute ein Team der ARD. Wer Journalisten angreift und an ihrer Arbeit hindert, greift die Demokratie an. — Rainald Becker (@BeckerRainald) May 6, 2020