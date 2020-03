Millionenschwerer Geldsegen für Provinz-Kinos

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will Kinos in Deutschland mit einer Millionen-Stütze fördern.

Ab sofort können Filmtheater Hilfsgelder aus dem 17 Millionen Euro großen Fördertopf beantragen, um zum Beispiel ihre Technik zu erneuern oder Häuser umweltfreundlicher zu machen. Gerade im ländlichen Raum brauche man Orte „der kulturellen Begegnung und des Austauschs“, teilte Grütters am Montag in Berlin mit.

Das „Zukunftsprogramm Kino“ richtet sich an Betreiber, deren Kinos in kleineren Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern liegen. Gefördert werden können auch Häuser in größeren Städten, wenn sie bestimmte kulturelle Kriterien erfüllen – zum Beispiel einen Preis gewonnen haben.

Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Bundesländer den Kinos mit eigenen Förderprogrammen ebenfalls Geld zuschießen.