Nebenkostenprivileg: Kabelkunden haben keine Ahnung

Eine aktuelle Umfrage von Waipu.tv enthüllt ein großes Defizit, wenn es um das Wissen um das Nebenkostenprivileg geht.

Waipu.tv hat laut eigenen Angaben über 1.000 Haushalte befragt. Dabei sollen nur fünf Prozent aller Befragten um das Nebenkostenprivileg wissen. Selbst in Haushalten mit TV-Kabelanschluss kennen nur acht Prozent diese Regelung, teilte der IPTV Anbieter am Donnerstag mit. Im Jahr 2021 sollen noch 20 Prozent, die ihren Kabelanschluss über die Nebenkosten bezahlen, Kenntniss darüber gehabt haben, heißt es in der Mitteilung.

Das Nebenkostenprivileg ermöglichte bisher Vermietern, die Kosten für den TV-Kabelanschluss in die Mietnebenkosten umzulegen, egal ob der Mieter diesen nutzt oder nicht, erklärt der Anbieter. Mitte 2024 fällt diese Regelung weg. Haushalte können dann frei den Empfangsweg für ihren Fernseher auswählen, etwa über Satelliten-Empfang und DVB-T2 oder jüngere Streaming-Lösungen über IPTV.

Waipu.tv Umfrage zum Nebenkostenprivileg

Die Umfrage von Waipu.tv wurde im Februar 2023 online mit 1004 Haushalten durchgeführt. Die befragten Haushalte empfingen dabei laut Anbieter wie folgt ihr TV-Signal: 28 Prozent Satellitenanschluss, 28 Prozent Kabelanschluss, 21 Prozent Streamingdienste/Mediatheken, 16 Prozent IPTV, 4 Prozent hatten kein TV-Anschluss, 2 Prozent nutzen über sonstige Wege, 1 Prozent konnte keine Auskunft über den Empfangsweg geben.

