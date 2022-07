„Welt“: TV-Stream und Website in Russland blockiert

Anzeige

Russlands Behörden haben die Homepage der Tageszeitung „Welt“ und damit auch den Zugriff auf den TV-Stream des. dazugehörigen Senders blockiert.

Auf Gesuch der Generalstaatsanwaltschaft ist die Seite des deutschen Mediums bereits seit Samstag aus dem russischen Internet heraus nicht mehr erreichbar, wie aus einem Register der russischen Medienaufsicht Roskomnadsor hervorgeht. Ein Grund wurde nicht genannt.

Die „Welt“ hatte nach Russlands Einmarsch in die Ukraine damit begonnen, unter dem Titel „Krieg in der Ukraine“ Nachrichten auch auf Russisch zu veröffentlichen. Zudem beschäftigte das Blatt zwischenzeitlich die russische Journalistin Marina Owsjannikowa, die Mitte März mit einer Protestaktion in Russlands Staatsfernsehen bekannt geworden war. Auf der „Welt“-Homepage wurde eine Meldung über die Blockade in Russland mit dem Schlagwort „Medienzensur“ versehen.

Bildquelle: Welt_3: © WeltN24 GmbH