CES: Sennheiser und Continental bringen 3D-Klang ohne Lautsprecher ins Auto

Die Kombination zweier Audiokonzepte verspricht 3D-Klang ohne Lautsprecher. Inspiration dafür sind Saiteninstrumente.

Eine lautsprecherlose Audioanlage für den Fahrzeuginnenraum – die präsentieren Continental und Sennheiser auf der Technikmesse CES 2020. Die Technologie verspricht lebensechten Klang, indem sie die Audiokonzepte der beiden Partner miteinander verknüpft. Die Ambeo 3D Audiotechnologie von Sennheiser wird in das Ac2uated Sound System von Continental integriert. Dieses System versetzt bereits vorhandene Oberflächen im Auto in Schwingung und macht so herkömmliche Lautsprecher überflüssig.

Als Inspiration für Ac2uated Sound dienen klassische Saiteninstrumente, die ihren Holzkörper als Resonanzraum nutzen. Indem das Sound System mittels spezieller Aktuatoren bestimme Oberflächen im Fahrzeuginneren in Schwingung versetzt, soll ein Klang erzeugt werden, der dem eines Konzerthauses gleicht.

Die Technologie hat aber auch einen praktischen Vorteil: Herkömmliche Lautsprecher wiegen aufgrund der vielen Komponenten bis zu 40 kg – Ac2ated Sound soll durch die Nutzung vorhandener Flächen um einiges leichter und platzsparender sein. Laut Hersteller können bei Gewicht und Bauraum 75 bis 90 Prozent eingespart werden. Dies erweise sich gerade bei Elektroautos als praktisch.