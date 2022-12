DAB+: Neue Kenwood-Systeme sind kompakte Alleskönner

Anzeige

Drei neue Kenwood Micro HiFi-Systeme mit DAB+ Empfang, Bluetooth Audio-Streaming, CD-Player und TFT-Farbdisplay bieten exzellente HiFi-Qualität auf kleinstem Raum

Kenwood, Spezialist für besonders kompakte und klangvolle HiFi-Systeme, präsentiert zur IFA 2022 gleich drei besonders attraktive neue Microanlagen.

Die beiden Topmodelle M-925DAB und M-725DAB glänzen mit einem klassisch-eleganten Design, edlen Aluminium-Oberflächen und einer umfangreichen Ausstattung. So haben Radiohörer mit dem Digitalradio DAB+ und dem traditionellen UKW gleich zwei Möglichkeiten, ihre Lieblingssender aus dem Äther zu fi- schen. Die Wiedergabe der CD-Sammlung erledigt das integrierte Laufwerk, Computer, Festplatten und Sticks finden über den frontseitigen USB-Port Anschluss und die auf Smartphones oder Tablets gespei- cherten Musikdaten nehmen die Kenwood Microsysteme drahtlos per Bluetooth® Streaming in Empfang. Aufschluss zum gerade laufenden Audioprogramm sowie den aktuellen Einstellungen und Funktionen gibt das 6,1 Zentimeter große TFT-Farbdisplay, die Steuerung der Anlagen erfolgt wahlweise über die zum Lie- ferumfang gehörende Infrarot-Fernbedienung oder die – wie die Frontblende – aus Aluminium bestehen- den Bedientasten an der Front. Unterschiede zwischen den beiden Microsystemen M-925DAB und M-725DAB gibt’s in der Verstärkerleistung (2 x 50 zu 2 x 25 Watt), in den Abmessungen der Geräte und Lautsprecher (s. u.) sowie im unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis.

Für HiFi-Neueinsteiger sowie beispielsweise einen Einsatz auf dem Schreibtisch, in der Küche oder auf dem Nachtschrank im Schlafzimmer empfiehlt sich das noch kompaktere und preiswertere Microsystem Kenwood M-525DAB. Es verfügt über die gleichen Wiedergabemöglichkeiten wie die größeren Schwes- termodelle und versorgt die flachen, auch für eine Wandmontage geeigneten Bassreflexlautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 2 x 7 Watt.

Die Kenwood M-925DAB und M-725DAB sind wahlweise in silberfarbenen oder schwarzen Gehäuseaus- führungen verfügbar, die M-525DAB ausschließlich in einer schwarzen Version. Alle drei Microsysteme sind ab September 2022 im Fachhandel erhältlich.

Kenwood-Systeme: Fakten und Preise

M-925DAB Micro HiFi-System mit

• DAB+ und UKW-Tunern, CD-Spieler und Bluetooth® Audio-Streaming V5.0 (A2DP)

• Verstärker mit 2 x 50 Watt Ausgangsleistung

• USB-Anschluss, AUX-Eingang und Kopfhörer-Anschluss (Miniklinke 3,5 mm)

• 6,1 cm großem TFT-Farbdisplay und Infrarot-Fernbedienung

• 2-Wege Bassreflex-Lautsprechern mit 130 mm Tiefmittel- und 30 mm Hochtöner

• Abmessungen (BxHxT): Gerät 260 x 116 x 242 mm, Lautsprecher 172 x 263 x 242 mm 279,– € M-725DAB ähnlich M-925DAB, nur mit

• Verstärker mit 2 x 25 Watt Ausgangsleistung

• kleineren Geräteabmessungen (BxHxT 200 x 119 x 242 mm)

• kompakteren 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecherboxen (BxHxT 133 x 200 x 220 mm) 199,– € M-525DAB ähnlich M-725DAB, nur mit

• Verstärker mit 2 x 7 Watt Ausgangsleistung

• kleineren Geräteabmessungen (BxHxT 180 x 122 x 240 mm)

• kompakteren Bassreflex-Lautsprecherboxen (BxHxT 128 x 227 x 127 mm)

Bildquelle: kenwood-m: Kenwood