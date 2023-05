Dolby Atmos: So sorgt Sky für packenden Bundesliga-Sound – Teil 2

Anzeige

Mit der Unterstützung Sky von Dolby Atmos sorgt Sky unter anderem beim Bundesliga-Topspiel der Woche regelmäßig für Stadionatmosphäre im Wohnzimmer. DIGITAL FERNSEHEN blickt dabei einmal hinter die Sound-Kulissen und schildert den Entstehungsprozess des Signals en detail.

Bevor die Signale vom Dienstleister VIDI fertig gemischt zurück ins Stadion gehen, steht am Spieltag einiges auf der To-do-Liste. Ein Techniker vor Ort im jeweiligen Stadion überprüft die Funktion der Mikrofone am Spielfeld – daraufhin ist im Studio sofort zu hören, wenn ein Signal ankommt und Richtung samt Pegel können auch geprüft werden. Neben 17 Mikrofonen am Spielfeldrand gibt es noch weitere an den Kameras, dem Spielertunnel und natürlich für die Kommentatoren. In der Nähe des Strafraums sind gleich mehrere Mikrofone positioniert und auf den Sechzehner ausgerichtet. So sind die dynamischen Szenen vor dem Tor hautnah zu hören. Für die Atmosphäre hängen möglichst weit oben im Stadion weitere Mikrofone, die Fangesänge und lautstarke Sprechchöre aufnehmen.

Ein Cuvée aus Tonsignalen

Grundsätzlich folgt der Ton im Stadion dem Bild. Es werden also automatisch die Mikrofone live geschalten, die in der Nähe des aktuellen Kamerabilds sind. Damit die gewaltige Laustärke eines Derbys in Dortmund oder Berlin nicht 1:1 im Wohnzimmer ankommt und damit die Nachbarn auf den Plan ruft, wird die Übertragung für zuhause neu gemischt und arrangiert. Gerade wenn die Heimfans zahlreich vor Ort sind, gibt es so ein homogeneres Klangbild. Sonst würde ein Lausprecher bzw. Kanal durchgehend lautstark den Zuschauer „anbrüllen“ während aus den restlichen Boxen des Systems nur wenig zu hören ist. Ein passendes Beispiel nennt Felix Krückels auch direkt mit dem Geräusch des Balls. Im Stadion ist ein Tritt gegen den Ball kaum oder gar nicht zu hören. Für die Live-Übertragung wird deshalb ein Tool für das Transienten-Design genutzt, um speziell dieses Geräusch hervorzuheben. Ein Spiel zuhause am Fernseher ist also immer eine Neukreation und muss die Stimmung vor Ort bestmöglich einfangen und sogar noch zusätzliche Geräusche und Infos liefern.

Ab ins Stadion: der Hörvergleich

Nachdem der technische Hintergrund und der enorme Aufwand dank Professor Krückels sehr gut vermittelt wurden, ging es direkt weiter ins Stadion von Eintracht Frankfurt. In theoretisch wenigen Fahrminuten, die sich dank zahlreicher Fußballfans auf den Straßen etwas gestreckt haben, war der Parkplatz erreicht und die ersten Fangesänge zu hören. Nach einem kurzen Blick zu den Ü-Wägen ging es direkt auf die Haupttribüne, über der ein Mikrofon für die Stadion-Atmosphäre angebracht ist. Unterhalb stehen gleich mehrere Kameras, die mit einem Lämpchen signalisieren, wenn sie on air sind. Mit einem geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer samt ANC und ordentlich Anpressdruck konnte die enorme Lautstärke im Stadion für einen interessanten Versuch kurz ausgeblendet werden. VIDI hat hierfür einen speziellen Stream zur Verfügung gestellt, um das reine Tonsignal von Stadion und der Übertragung von Sky gegenzuhören. Und tatsächlich: die Mischung aus Gesängen der Heimfans vor Ort samt Rufen der Gäste unterscheidet sich enorm vom wohldosierten TV-Erlebnis. Der Ball bzw. der Tritt dagegen ist plötzlich zu hören und die Lautstärke beider Lager wird angeglichen. Der allgemeine Pegel wird auch stark reduziert, womit ein guter Kommentar des Spiels erst möglich wird.

Das Topspiel bei Sky in Dolby Atmos: unser Fazit

Als großer Fußballfan ist die Übertragung des Topspiels in Dolby Atmos eine gute Gelegenheit, um sich die Stadionatmosphäre in die heimischen vier Wände zu holen. Gerade wenn man es nicht zu jedem Auswärtsspiel schafft, bietet Sky hier eine neue Möglichkeit, um König Fußball zu frönen. Allerdings muss die Anlage im Wohnzimmer für das 3D-Tonformat auch wirklich geeignet sein, um in den vollen Genuss der Mischung zu kommen.

Die nächste Bundesliga-Live-Übertragung mit Dolby-Atmos-Sound bei Sky ist im übrigen das Borussen-Duell zwischen Dortmund und Gladbach, am Samstag, um 18.30 Uhr. Zudem ist das Spiel natürlich auch in UHD HDR zu sehen.

