Sonos: Der neue Dolby Amos Era 300 Lautsprecher

Anzeige

Mit dem Lautsprecher Era 300 will das Unternehmen Sonos seinen Kunden ein immersives Klangerlebnis bescheren.

Anzeige

Mit dem Era 300 soll ein Dolby Atmos Klangerlebnis in den heimischen vier Wänden möglich sein, wie aus einer aktuellen Produktvorstellung und Ankündigung des Unternehmens hervorgeht. Sechs positionierte Treiber sollen für ein Mittendrin-Gefühl sorgen. Dank der Trueplay-Technologie über iOS und Android soll es dabei einfach möglich sein, den Sound für die eigene Umgebung zu optimieren. Außerdem verspricht der Anbieter eine hyperrealistische 7.1.4 Sounderfahrung für Filme und Shows, wenn man das Gerät in Verbindung mit Arc oder Beam benutzt.

Foto: Sonos

Audio Streaming mit dem Sonos Era 300

Über WiFi oder Bluetooth etwa können Nutzer ihre Audioquellen mit dem Era 300 koppeln und ihre Inhalte abspielen lassen. In diesem Zuge verweist Sonos auch auf die hauseigene App, um mit Sonos Radio kostenlose Musik, Originalinhalte und Live-Sender aus aller Welt hören zu können. Auch das Streamen von Dolby Atmos Inhalten soll per WiFi-Verbindung möglich sein, ist der Produktübersicht des Herstellers zu entnehmen. Darüber hinaus soll man das ganze System über Voice Control auch per Sprache steuern können.

Für den Era 300 nennt der Konzern einen Preis von 499 Euro. Die vergleichbaren Konkurrenzgeräte des Unternehmens, der Era 100 und der Five, sind für 270 Euro und 649 Euro erhältlich. Dolby Atmos unterstützt allerdings nur der Era 300. Ab dem 28. März soll das Gerät in diversen Ländern erscheinen, darunter auch in Deutschland. Über die Website des Anbieters kann man den Lautsprecher bereits vorbestellen. Dort findet man außerdem weitere technische Details.

Sonos arbeitet aktuell außerdem daran, die Lebensdauer von Lautsprechern zu erhöhen. Mehr Informationen dazu findet man hier.

Quelle: Sonos