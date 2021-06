5G Campusnetz: Media Broadcast überträgt aus EM-Quartier

Anzeige

Gemeinsam mit LiveU stellt Media Broadcast ein 5G Campusnetz zur Berichterstattung aus dem EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Weniger als zwei Monate nach der Durchführung eines auf 5G basierenden TV Produktions-Use Case in Kooperation mit LiveU (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) wurde im EM-Quartier der Fußball-Herrennationalmannschaft ein 5G Campusnetz eingerichtet. Bestehend aus einem 5G Kernnetz, einer 5G Basisstation sowie einer Außenantenne zur Netzabdeckung des Geländes, wird das 5G Campusnetz über eine Gigabit-Verbindung an einen nahegelegenen Glasfaser-Backbone der Media Broadcast angebunden. Der Anbieter nennt sein Technikpaket „5G Blue Box“.

Die weitere Produktion geschieht in Ismaning, von wo aus das Signal hochauflösend an TV-Haushalte in Deutschland gesendet wird. Für Media Broadcast ist das Netz im EM-Quartier auf dem Gelände des DFB-Sponsors Adidas in Herzogenaurach der erste Einsatz der Technik in einer TV-Produktion. Über das 5G Netz soll zur Berichterstattung aus dem Mannschaftsquartier dienen und das Signal innerhalb von wenigen Millisekunden in Ismaning verfügbar machen. Als Sendeeinheit kommt die LiveU LU800 zur Anwendung, die nach Angaben von Media Braodcast Fernsehsignale in 1080p übertragen soll.