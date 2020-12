Apple App Store: Die beliebtesten Apps des Jahres 2020

Anzeige

Apple hat die App Store Jahrescharts 2020 bekanntgegeben. Außerdem wurden zum ersten Mal die „App Store Best of 2020“-Awards an 15 App- und Spiele-Entwickler verliehen.

Apple hat heute die Gewinner des Jahres 2020 im App Store mit den besten Apps und Spielen vorgestellt. Außerdem würdigt der Konzern zum ersten Mal 15 Apps und Spiele, die sich in diesem Jahr als besonders relevant hervorgetan haben. Diese Apps und Spiele hätten sich durch hohe Qualität, kreatives Design, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technologie ausgezeichnet.

Gleichermaßen seien sie aufgrund ihres positiven kulturellen Einflusses und Tragweite von Bedeutung. „Mehr als jemals zuvor bescherten uns Apps in diesem Jahr einige unserer kreativsten und innigsten Momente.“, sagt Phil Schiller, Apple Fellow. „Überall auf der Welt konnten wir enorme Anstrengungen so vieler Entwickler beobachten und die Gewinner des Jahres 2020 sind 15 herausragende Beispiele für diese Innovationskraft. Sie haben uns dabei geholfen, fit und aufmerksam zu bleiben, die Ausbildung unserer Kinder auf Kurs zu halten und die Hungersnot zu bekämpfen – ihre Wirkung hatte für so viele von uns große Bedeutung.“

Zum Beispiel habe der unabhängige Entwickler von Wakeout! mit einfachen Übungen für jedermann leichtes Training ins Homeoffice und Klassenzimmer gebracht. Auch Fantasy-Welten in Spielen wie Genshin Impact, Legends of Runeterra, Dandara Trials of Fear und Apple Arcades Sneaky Sasquatch hätten eine willkommene Ablenkung gebracht. Ebenso habe Disney+ ein Gefühl der unbegrenzten Möglichkeiten erzeugt, nach dem sich viele sehnten.

Ob Fernunterricht mit Zoom, tägliche Abläufe mit Fantastical oder Endel zum Einschlafen, durch die „App Store Best of 2020“-Apps sei dieses turbulente Jahr leichter geworden. Und auch andere Apps, wie die Corona-Warn-App hätten dazu beigetragen. Diese landete in den diesjährigen App-Charts im Apple Store auf Platz 1.

Die App-Charts 2020:

Gratis Apps:

Corona-Warn-App WhatsApp-Messenger TikTok Instagram YouTube Google Maps Zoom Cloud Meetings Spotify ebay Kleinanzeigen Snapchat

Kostenpflichtige Apps:

Blitzer.de Pro Threema. Sicherer Messenger Food with Love AutoSleep Schlaftracker WatchChat 2: for WhatsApp Oje, ich wachse! TouchRetouch Forest – Bleib fokussiert WeatherPro TeamSpeak 3

Spiele-Charts 2020:

Bei den Spiele-Charts liegt bei den kostenlosen Spielen Among Us! auf dem ersten Platz. Danach folgen Brain Out, Mario Kart Tour und Subway Surfers. Durch Woodturning 3D wird die Top 5 komplett. Bei den kostenpflichtigen Spielen liegt in diesem Jahr Plague Inc. an vorderster Stelle. Dahinter liegen Minecraft, Monopoly und Bloons TD 6.Und auf dem fünften Platz reiht sich der Football Manager 2020 Mobile ein.