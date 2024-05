Apple TV+ bald für Android Smartphones?

Gerüchte um eine Apple TV-App für Android Smartphones gibt es schon länger. Nun lässt eine Stellenausschreibung von Apple aufhorchen.

Die Apple TV-App für das Android TV-Betriebssystem ist schon lange auf dem Markt. Eine Version für Android Smartphones und Tablets lässt jedoch bisher auf sich warten. Auch wenn bereits Ende 2022 gemunkelt wurde, dass Apple eine entsprechende App-Version erarbeite. Seither bleibt eine solche App allerdings aus, noch nicht einmal angekündigt hat der Mac-Konzern sie.

Nun könnte es neue Hinweise darauf geben, dass Apple an der Apple TV-App für Android Mobilgeräte arbeitet, die etwa für die Nutzung des Streamingdienstes Apple TV+ genutzt wird. Apple hat nämlich vor wenigen Tagen eine Stelle ausgeschrieben: Für einen Android Software-Ingenieur für die Apple TV-App. Zuerst berichtete das US-Magazin „Bloomberg“ darüber.

Stellenausschreibung: Android Software-Ingenieur könnte Apple TV-App für Smartphones entwickeln

Auch auf Android Tablets sucht man die Apple TV-App bisher vergeblich. © Denys Prykhodov – stock.adobe.com

Allerdings ist in der Stellenausschreibung keine explizite Rede von Android Smartphones oder Tablets. Es könnte sich also auch um eine Stelle für den Android TV-Bereich inklusive Google TV handeln. „Bloomberg“ gab an, den Konzern um ein Statement gebeten zu haben, welches Apple jedoch abgelehnt habe.

Apple beschränkte den Zugriff auf seine Dienste lange Zeit auf Nutzer der hauseigenen Geräte. Mittlerweile hat der Konzern aber offenbar eingesehen, dass ihm dadurch etliche potenzielle Kunden durch die Lappen gehen, weshalb viele Smart TVs und Streaming-Geräte anderer Hersteller mittlerweile die Apple TV-App integrieren können. Durch das besagte Betriebssystem Android TV bzw. Google TV.

Auch jetzt schon können Nutzer ohne iPhone Apple TV+ mobil nutzen. Der Streamingdienst lässt sich nämlich auch über den Browser und somit am Smartphone öffnen. Ohne App können User jedoch keine Inhalte für den Offline-Gebrauch herunterladen. Abgesehen davon, dass Smartphone-optimierte Apps generell ein besseres Nutzungserlebnis versprechen als Browser-Versionen.

