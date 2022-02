ARD und ZDF verschmähen UHD

Anzeige

Auch wenn man hier und da sich schon einmal in UHD ausprobiert hat, wird es mit einer UltraHD-Ausstrahlung, wie sie Arte plant, bei ARD und ZDF vorerst nichts.

Auf Anfrage der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalen (KEF) erläutert die ARD, dass sie für 2021 bis 2024 keinen Aufwand für die Satellitenverbreitung von Programmen in der Qualitätsstufe UHD-TV (Ultra High Definition TeleVision) einplant. Grund dafür ist, dass aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zeit nicht genügend Programm in dieser Qualitätsstufe zur Verfügung stehen dürfte.

In der Tat sind die UHD-Experimente von ARD und ZDF rar gesät. Auch wenn der NDR jüngst gegenüber DIGITAL FERNSEHEN ankündigte das Thema UHD anzuschieben. Mehr als eine handvoll Inhalte kommen auch dort bis zum Ende des Jahres nicht zusammen. Das ZDF möchte sein UHD-Angebot zwar ausbauen, wie man gegenüber DF beteuerte. Das Thema wird jedoch auch hier momentan eher noch als Experiment eingestuft. Da verwundert es nicht, dass es im Bericht der KEF heißt: „Die Ausstrahlung in der Qualitätsstufe UHDTV ist gemäß der Anmeldung nicht vorgesehen.

Anders als in der Anmeldung zum 22. Bericht angekündigt, hat das ZDF die Verbreitung in der Qualitätsstufe SDTV aus geschäftspolitischen Gründen nicht beendet. Wie bei ARD und Arte (DF-Bericht vom Vortag) dürfte diese Maßnahme zudem Mittel binden, die man sonst zur weiteren Erprobung von UHD-Inhalten hätte verwenden können.