AVM und S&T Iskratel: Das neue Glasfaser-Dreamteam

AVM und S&T Iskratel sind das neue Glasfaser-Dreamteam. Iskratel Lumia C16 und FRITZ!Box 5530 Fiber versprechen weniger Kosten.

S&T Iskratel, einer der führenden europäischen ICT-Anbieter, hat durch umfangreiche Tests und Zertifizierungen die Interoperabilität seiner Flaggschiff-Produkte mit der Fritzbox von AVM, dem Technologie- und Innovationsführer für Breitband- und Smart-Home-Lösungen, sichergestellt. Das kompakte XGS-PON OLT (Optical Line Termination) Iskratel Lumia C16 gewährleistet in Kombination mit der FRITZ!Box 5530 Fiber nicht nur hohe und stabile Bandbreiten, sondern für Netzbetreiber durch den geringen Energieverbrauch auch Kostenersparnisse.

Energiesparendes OLT reduziert CAPEX, OPEX und TCO

Das Iskratel Lumia C16 ist ein kompaktes Kombi PON OLT, das mit 16 Ports über XGS-PON bis zu 4.096 Nutzer mit leistungsfähigen Breitbandzugängen versorgen kann und Netzbetreiber einen schnelle ROI ermöglicht. Die programmierbare Hardware des C16 reduziert Investitionskosten (CAPEX), da Netzbetreiber mit S&T Iskratels Flaggschiff-OLT Hardware-Upgrade-Zyklen schlicht überspringen. Dadurch weist der ICT-Anbieter den niedrigsten 5-Jahres-TCO (Total Cost of Ownership) im Markt auf und reduziert die OPEX (Operational Expenditure) um bis zu 70 Prozent.

Verringerte Energiekosten im Netzbetrieb

Darüber hinaus verringert das Iskratel Lumia C16 die Energiekosten im Netzbetrieb. Das XGS-PON-OLT spart jährlich bis zu 570 kWh ein und reduziert damit den Verbrauch um bis zu 40 Prozent. Mit 155 W liegt der Energieverbrauch des C16 um 30 Prozent unter dem der besten Wettbewerber.

Außerdem kann das Iskratel Lumia C16 als physischer (pOLT) oder virtueller, Cord- und Voltha-kompatibler optischer Leitungsabschluss (vOLT) genutzt werden. Dadurch erleichtert S&T Iskratel Netzbetreibern den Übergang zu vollständig virtualisierten NGPON-Breitbandnetzen. Da das C16 für Temperaturen zwischen -40° und +65° C ausgelegt ist, eignet es sich ideal für den Einsatz in Schaltschränken und PoPs (Point of Presence).

Quelle: S&T Iskratel

