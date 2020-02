Zum 15. Geburtstag bekommt Google Maps ein neues Logo und im Rahmen eines umfangreichen Updates auch weitere Funktionen spendiert.

Am 8. Februar wird Google Maps 15 Jahre alt und pünktlich dazu kündet Google mehrere neue Updates an. Weltweit nutzen mehr als eine Milliarde Menschen Maps. Über 60 Prozent der Erdoberfläche decken die Satellitenbilder in Maps ab.

Die Entwicklung des Google Maps Symbols in den letzten 15 Jahren

Nun soll sich nicht nur das Logo verändern, sondern soll es ab dem neuen Update fünf statt ursprünglich drei Hauptfunktionen geben. Der Reiter „für dich“ fällt ganz weg. Die Features „Pendeln“ und „Erkunden“ bleiben erhalten. Hinzu kommen allerdings die Reiter „Gemerkt“, „Beitragen“ und „Aktuell“. Google möchte so die Beteiligung der Community erhöhen.

Der Reiter „Aktuell“ dürfte für Nutzer jedoch am interessantesten sein. Hier sollen neben Empfehlungen auch persönliche Nachrichten angezeigt werden. So könne man direkt über die App mit Restaurants oder Geschäften Kontakt aufnehmen.

Im Laufe des Jahres sollen neben der neuen Struktur noch weitere Funktionen dazukommen. Die Barrierefreiheit von Orten soll angezeigt werden. Außerdem könne man in Zukunft sehen können, wie voll Bus und Bahn gewöhnlich sind und ob sie pünktlich kommen.