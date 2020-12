Media Markt verschenkt Playstation 4 beim Kauf von Sony OLED TV

Anzeige

Heute startet die „Weihnachts-Geschenkt“-Aktion von Media Markt: Beim Kauf ausgewählter Angebote gibt es bestimmte Produkte gratis dazu. Parallel läuft außerdem eine 3-für-2-Aktion auf Games.

Ab heute bietet Media Markt eine umfangreiche „Weihnachts-Geschenkt“-Aktion an. Dabei sind zahlreiche Produkte in vorgegebenen Kombis für den Preis des teuersten Produkts erhältlich. Besonders interessant für Gamer sollte dabei dieses Highlight sein: Beim Kauf eines Sony KD-65A8 OLED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, OLED 4K, SMART TV, Android TV) für 1899,89 Euro schenkt Media Markt eine Sony Playstation 4 (500GB Black F/CEN) im Wert von 293,71 Euro und das Videospiel „FIFA 21“ für die PS4 gratis dazu. Zusammen kostet das Bundle aus TV, PS4 und Spiel im Rahmen der Aktion also 1899,89 Euro.

Parallel zu diesem Gaming-Angebot läuft noch eine 3-für-2-Aktion. Beim Kauf von drei verschiedenen Spielen für die Playstation, XBox oder PC schenkt Media Markt den günstigsten Artikel umsonst dazu. Darunter fallen auch einige Neuheiten wie „Assassins Creed Valhalla“ (gratis Upgrade für PS5 möglich) sowie Highlights der letzten Jahre wie beide Teile von „The Last of Us“.

Media Markt „Weihnachts-Geschenkt“-Aktion: 3-für-2-Aktion auf Games

„Weihnachts-Geschenkt“-Highlights

Weitere Highlights der Aktion finden sich in den Kategorien Haushalt und Internet-Anschluss. Passend zu der Delonghi ENV 120.WAE Vertuo Next Kapselmaschine in Weiß oder Schwarz für 118,24 Euro gibt es beispielsweise einen Delonghi Aeroccino 3 Milchaufschäumer im Wert von 68,24 Euro gratis. Für Fritzbox-Liebhaber hält Media Markt auch ein Highlight bereit: Zur AVM Fritz!Box 7590 gibt es das Mobiltelefon Fritz Fon C6 (2533 Gbit/s) im Wert von 62,64 Euro ohne Aufpreis für 188,13 Euro.

Darüber hinaus umfasst die „Weihnachts-Geschenkt“-Aktion zahlreiche Angebote aus TV, Audio, Computer und Tablet, Computer-Zubehör sowie Smartphones und Zubehör. Aber auch die Kategorien Haushalt und Bad, Haushaltsgroßgeräte, Foto und Freizeit sowie Entertainment sind in der Aktion mit inbegriffen.

Die Aktion gilt noch bis zum 21. Dezember um 23.59 Uhr – Online und in den Filialen.