Ok. launcht OLED-TV mit integriertem Fire-TV

Anzeige

Ultra-HD-Fernsehen muss nicht teuer sein – das wollen MediaMarkt und Saturn mit einem TV-Modell ihrer Eigenmarke ok. beweisen. Dazu bringt ok. jetzt erstmals einen OLED-TV mit integriertem Fire-TV auf den Markt.

Ein bezahlbarer Smart-TV für die breite Masse? Der ok. ODL 55750UV-TFB – Fire TV Edition von der Eigenmarke der MediamarktSaturn Retail Group will die Lösung sein: Mit diesem OLED-TV können Kunden Live-Fernsehen flexibel über HD-Antenne, Kabel oder Satellitenservice empfangen, auf Kabel- und Satellitenboxen umschalten sowie aus einer Vielzahl von Streaming-Angeboten wählen. Dazu zählen beispielsweise Netflix, Disney+ oder Prime Video sowie Angebote von ARD, ZDF, TVNOW, ProSieben, DAZN oder waipu.tv.

Doch was kann der günstige Smart-TV? In erster Linie alles, was auch seine Artgenossen können. Der Vorteil in dem ok. ODL 55750UV-TFB liegt ganz klar in der Integration von Amazons Fire TV – das zusätzliche Anschaffen teurer Hardware wird somit überflüssig. Hinter einer Bildschirmgröße von 55 Zoll verbirgt sich ein Zusammenspiel moderner Technologie – inklusive Ultra High Definition, Micro Dimmming und Dolby Vision. Darüber hinaus optimiert das Digital Theatre System (DTS) mit der Super Resolution Upscaling-Technologie die Bildqualität zusätzlich auf intelligene Weise, sodass auch Inhalte ohne 4K-Qualität optimal dargestellt werden sollen. Auch der Sound soll dank Dolby Audio eine Kino-Atmosphäre erzeugen. Erweitert wird das Funktionsrepertoire noch durch die interaktive Sprachsteuerung von Amazons Alexa. Über den Sprachassistenten können Kunden nicht nur den Fernseher, sondern auch kompatible Smart Home-Geräte wie Kameras, Lampen oder Sicherheitssysteme steuern. Außerdem lässt sich der Fire TV Edition-Fernseher mit einem Echo-Gerät koppeln, um ihn dann hands-free per Sprache zu bedienen.

Ob die preiswertere Alternative von ok. mit seinen Konkurrenten großer Hersteller mithalten kann, wird sich noch zeigen. Ab sofort ist der ok. ODL 55750UV-TFB –Fire TV Edition ab 377,25 Euro exklusiv in den Märkten von MediaMarkt und Saturn sowie in ihren Online-Shops erhältlich. Bald ist der TV auch bei Amazon.de zu finden. Weitere FireTV Edition-Modelle sind in Planung.