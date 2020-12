Premiere für alternative Tonspur via HbbTV 2 heute im BR

Anzeige

Drei BR-Formate für das Pilotprojekt „BR Dialog+“ ausgewählt. Ziel der HbbTV-Tests soll mehr Sprachverständlichkeit beim Fernsehen sein.

Premiere für die Test-Ausstrahlung der neuen Tonspur im BR Fernsehen ist bereits am heutigen am 5. Dezember von 13.30 Uhr bis 14 Uhr. Im Rahmen dieses Pilotbetriebs erhalten Zuschauer so die Möglichkeit, sich via HbbTV 2 für Dialog+ als Alternative zum regulären Sendeton (Originalmischung) zu entscheiden.

Dialog+ ist ein zusätzliches Audioangebot mit dem Ziel, die Sprache in einer Fernsehsendung leichter und besser verstehen zu können. Bei Dialog+ Tonfassungen sind die Hintergrundtöne (Geräusche, Musik, Atmosphäre) verringert. Dadurch werden die Sprachanteile gegenüber der Originalmischung stärker hervorgehoben. Die Audioanalyse und Generierung der sprachbetonenden Tonmischung erfolgt dabei automatisiert auf Basis der Originalmischung durch einen Algorithmus. Ziel von Dialog+ ist es, die Höranstrengung bei der Verständlichkeit von Sprache zu vermindern und gleichzeitig ein angenehmes Fernseh­erlebnis zu schaffen. Gestalterische und klangliche Aspekte sind zwar darüber hinaus auch von Be­deutung, stehen aber nicht im Vordergrund.

Welche Sendungen werden mit „Dialog+“ angeboten?

Dialog+ startet im Rahmen des Pilotbetriebs mit Naturdokumentationen im BR Fernsehen. Zum Auftakt wird die oben genannte Sendung ab 13.30 Uhr mit Dialog+ ausgestrahlt. Als nächste Sendung im Pilotprojekt ist die Dokumentation „Die Pistenbären von Whistler“ am 12. Dezember um 10 Uhr geplant.

Das neue Angebot ist regelmäßig auch für BR-Produktionen der Sendereihe „Natur exclusiv“ jeweils samstags um 16.15 Uhr vorgesehen. Der WDR hatte ein Testreihe mit Dialog+ bereits im September durchgeführt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).