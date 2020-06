Samsung Blu-Ray-Player funktionieren plötzlich weltweit nicht mehr

Zahlreiche Blu-Ray-Player von Samsung scheinen plötzlich nicht mehr zu funktionieren. Seit einigen Tagen beklagen sich immer mehr Nutzer im Internet über das gleiche Problem, über den Grund der Ausfälle wird noch gerätselt.

Bereits seit vergangener Woche tummeln sich im Netz vermehrt Berichte von Samsung-Kunden über kaputte Blu-Ray-Player. Betroffen sollen unter anderem die Modelle Samsung HT-J4500, HT-J5500 und BD-J5500 sein. Das Phänomen trat zunächst in den englischsprachigen Foren der USA, aber inzwischen auch in Europa auf.

Bei der Fehlfunktion sollen die Player ständig versuchen, einen Datenträger zu laden, obwohl gar keiner eingelegt wurde. Die Geräte seien nicht mehr benutzbar und würden in einer Art Endlosschleife festhängen, wie man den Kommentaren und Berichten in den Support-Foren und den sozialen Netzwerken entnehmen kann. Einige Moderatoren in den Onlineforen rieten zunächst dazu, die Geräte für einige Minuten vom Stromnetz zu trennen oder die „Auswerfen“-Tase gedrückt zu halten. Laut Nutzerkommentaren würde dies den Fehler allerdings nicht beheben.

Über die Gründe für die technischen Probleme herrscht immer noch Unklarheit. Im Internet wird darüber aber bereits heiß diskutiert. So reichen die Spekulationen von einem fehlerhaften Firmware-Update bis zu einem Hackerangriff. Ein offizielles Statement von Samsung zu den möglichen Gründen steht noch aus. Man habe die Entwickler der Geräte über das Problem informiert und arbeite mit Hochdruck an der Lösung, heißt es bisher lediglich.

Unseere Entwickler sind informiert und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. ^PH — Samsung Deutschland (@SamsungDE) June 19, 2020