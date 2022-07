Telekom baut Mobilfunk aus: Neue Kapazitäten für 5G und LTE

Anzeige

Die Deutsche Telekom hat den Mobilfunk laut eigenen Angaben an 855 Standorten ausgebaut. Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick.

An 123 Standorten wurden 5G-Kapazitäten geschaffen, 194 LTE-Standorte wurden neu gebaut und zusätzliche LTE-Kapazitäten an 538 Standorten bereitgestellt. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt über 2.000 5G-Standorte. Das teilte die Telekom am Freitag mit.

Der 5G-Empfang im Netz der Telekom sei mittlerweile fast die Regel. Bereits heute können 92 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, erklärt das Unternehmen. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liege bei 99 Prozent.

„Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Aktuell funken über 100.000 Antennen an mehr als 34.000 Standorten im Netz der Telekom. Jährlich kommen mehr als 1500 neue Standorte hinzu, besonders im Bereich der Autobahnen und Bahnstrecken. Wir versorgen Deutschland mit 5G, unserem neuen Standard im Mobilfunknetz und erreichen bereits heute eine Haushaltsabdeckung von 92 Prozent. Wir geben aber weiter Vollgas: Bis 2025 werden 99 Prozent der Haushalte in unserem 5G-Netz surfen können.“

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen, wirbt die Telekom in der aktuellen Ankündigung.

Bildquelle: telekom-mobilfunkausbau: Frank Boxler