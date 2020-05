Vodafone schaltet heute knapp eine Million neue Gigabit-Anschlüsse frei

In drei Ex-Unitymedia-Bundesländern schaltet Vodafone heute fast eine Million neue Gigabit-Anschlüsse frei. Damit treibt der Digitalisierungskonzern seinen Netzausbau in Deutschland weiter voran.

Bis 2022 will Vodafone eigenen Angaben zufolge bundesweit insgesamt 25 Millionen Anschlüsse im Kabel-Glasfasernetz entstehen lassen. Aktuell seien bereits 3 von 4 Gigabit-Anschlüsse in Deutschland von Vodafone. Diesen Freitag werden 960.000 Kabel-Anschlüsse in mehreren hundert Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen freigeschaltet.

Zur Realisation der hohen Geschwindigkeiten will der Konzern seine Netz-Infrastruktur mit gigabitfähigen Netz-Elementen ausstatten. Das Kabel-Glasfasernetz soll auf den Kabel-Standard DOCSIS 3.1 aufgerüstet werden.

Bis Ende des Jahres will der Konzern die Gigabit-Versorgungen in den Kabelnetzen in Nordrhein-Westfalen von derzeit 3,9 auf 5,2 Millionen und in Baden-Württtemberg von 2,7 auf 3,4 Millionen Kabel-Haushalte steigern. In Hessen soll die Zahl der Gigabit-Anschlüsse von 1,2 Millionen auf 2 Millionen Haushalte steigen.

Bundesweit will Vodafone noch im Sommer die 20-Millionen-Marke knacken, wie das Unternehmen bekanntgab. Derzeit beträgt die Zahl noch 18,7 Millionen.