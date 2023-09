Xgimi muss Lumen-Angaben herunterschrauben – Epson-Beschwerde erfolgreich

Anzeige

Aufgrund nicht standardisierter Methodik muss der chinesische Hersteller Xgimi die Lumen-Angaben bei mehreren seiner Projektoren korrigieren, wie Konkurrent Epson verkündet:

Anzeige

Die ursprüngliche Beschwerde war Teil der Bemühungen Epsons, sicherzustellen, dass international anerkannte und akzeptierte Helligkeitsstandards von Produzenten verwendet werden, um Verbraucher:innen zu fundierten Kaufentscheidungen zu verhelfen. Die korrigierten Spezifikationen enthalten nun genaue Helligkeitsangaben, was sowohl den Verbraucher:innen als auch dem Einzelhandel und der gesamten Branche zugutekommt.

„Wenn Projektorhersteller international veröffentlichte Standards für Lumenwerte verwenden, ist dies ein Gewinn für die Verbraucher:innen“, so Mike Isgrig, Vice President, Consumer Sales and Marketing, Epson America. „XGIMIs Korrektur der Lumenangaben für einige seiner Projektoren trägt dazu bei, dass die Verbraucher:innen wissen, was sie von der Helligkeitsleistung eines Projektors erwarten können. Sie erhalten die Informationen, die sie benötigen, um fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen, was sich letztlich positiv auf den gesamten Markt auswirkt.“

Xgimi wird laut Epson die Lumenangaben für die folgenden Modelle korrigieren:

XGIMI Horizon Pro (XK03H) wird von 2200 Lumen auf 1500 Lumen reduziert

XGIMI Horizon (XK03K) wird von 2200 Lumen auf 1500 Lumen reduziert

XGIMI Halo (WK03A) wird von 800 Lumen auf 600 Lumen reduziert

XGIMI Elfin (XL03A) wird von 800 Lumen auf 600 Lumen reduziert

Epson warnt vor irreführenden Angaben wie „Lux“, „LED-Lumen“, „CVIA“ oder „Lampenhelligkeit“, die nicht der standardisierten Methodik entsprechen und daher die Vergleichbarkeit der Leistung von Projektoren erheblich beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere beim Einkauf auf Amazon und anderen Online-Marktplätzen.

Epson hatte gegen die von Xgimi verbreiteten Lumen-Angaben Beschwerde eingelegt.

Messungen für Projektoren werden von international anerkannten Normungsgremien definiert, darunter die Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) und das Internationale Komitee für Display-Metrologie (International Committee for Display Metrology, ICDM). Das ICDM veröffentlicht die „Information Display Measurement Standards (IDMS)“, in denen die Methodik für die separate Messung der Farb- und Weißhelligkeit von Projektoren festgelegt sind. Die ISO-Norm, die die Messmethoden für Projektoren definiert, ist ISO21118:2020. Wenn diese Normen befolgt werden, gibt es keine Unklarheiten darüber, wie die Helligkeit von Projektoren richtig gemessen, beworben und verglichen wird.