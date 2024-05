CE-Branchenkompass: UHD-TVs weiter im Trend

UHD-TVs dominieren den deutschen TV-Markt im ersten Quartal 2024. Ein rückläufiger Gesamtmarkt zeigt jedoch eine Zurückhaltung bei den Konsumenten.

Der Anteil von Ultra-HD-TVs ist im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Vier von fünf im Handel verkauften Fernsehern sind UHD-TVs (78 Prozent). Insgesamt wurden in Deutschland seit dem Verkaufsstart (2013) 31,9 Millionen UHD-Fernseher verkauft. Der Anteil der UHD-Fernseher, die alle gängigen HDR-Verfahren darstellen können, legte im Q1 2024 um vier Prozentpunkte auf 26 Prozent zu (Q1 2023: 22 Prozent).

Wachsender Trend zu Surround-Sound und großen Bildschirmen

Der Trend zur direkten Integration von Surroundsound in Fernsehgeräten hält ebenfalls an. Hier liegt der Anteil Ende Q1 2024 mit 42 Prozent zwei Punkte über dem Vorjahresniveau. Auch Fernseher mit sehr großen Bildschirmdiagonalen waren etwas stärker gefragt. Während der Anteil von TV-Geräten bis zu 50 Zoll gegenüber Q1 2023 um 3 Prozent zurückging, stiegen die Anteile der Segmente 51 bis 65 Zoll (ca. 130 bis 165 cm) und größer leicht an. 97 Prozent der in Q1 2024 verkauften Fernseher sind mit smarten Funktionen ausgestattet.

Der Marktanteil von Kopfhörern legt weiter zu: Im ersten Quartal 2024 waren fast die Hälfte aller verkauften Audio-Produkte Geräte dieses Segments. Das spiegelt sich im Audio-Umsatz wider. Hier beträgt der Kopfhörer-Anteil in Q1 2024 ebenfalls 49 Prozent. Auch bemerkenswert: Im ersten Quartal des Jahres wurden fast doppelt so viele Receiver, Tuner und Verstärker gekauft wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies geht aus dem aktuellen Branchenkompass CE von ZVEI und Deutscher TV-Plattform in Kooperation mit GfK für das erste Quartal 2024 hervor.

Insgesamt war der im Branchenkompass CE betrachtete Markt für das erste Quartal 2024 rückläufig. Die Zurückhaltung der Konsumenten spiegelt sich in der Umsatzentwicklung wider. Insgesamt belief sich der Umsatz 2023 auf 1,4 Mrd. Euro, rund 13 Prozent weniger als 2022.

