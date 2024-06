Laser-Projektoren von JVC: Heimkino der nächsten Generation

Mit den beiden neuen D-ILA-Laser-Projektoren JVC DLA-NZ900 und DLA-NZ800 setzt der japanische Elektronik-Spezialist JVCKENWOOD ein weiteres Mal neue Maßstäbe in der High-End-Klasse.

JVC hat neue Laser-Projektoren im Angebot. Die Kombination der dritten Generation des JVC-exklusiven 4K D-ILA-Chips mit der ebenfalls weiterentwickelten proprietären BLU-Escent Laser-Einheit ermöglicht eine überaus kontrastreiche und dynamische Bildqualität mit einer enormen Helligkeit und Leuchtkraft. Das native Kontrastverhältnis des neuen 0,69 Zoll großen nativen 4K D-ILA Chips liegt um den Faktor 1,5 höher als bei seinem Vorgänger – und erreicht 150.000:1 beim DLA-NZ900 sowie 100.000:1 beim DLA-NZ800. Der BLU-Escent-Laser erreicht mit seiner blauen Laser-Diode als Lichtquelle nun eine außergewöhnliche Helligkeit von 3.300 Lumen (DLA-NZ900) und 2.700 Lumen (DLA-NZ800), beide mit einer Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden.

Echte HDR-Kontraste

Bildquelle: JVC

Beide Projektoren können HDR-Videos mit einem erweiterten Helligkeitsbereich, BT.2020-Farbraum und 12-Bit-Abstufung wiedergeben. Zusätzlich zur breiten Palette von HDR-Formaten, einschließlich HDR10 für UHD Blu-ray und Streaming, HLG (Hybrid Log Gamma) für Broadcasting und HDR10+ Signalformat mit dynamischer Metadatenkompatibilität, ließ sich durch die Verbesserungen der Projektoren in Helligkeit und Kontrast ein breiterer Dynamikbereich realisieren.

JVCs hauseigene Frame Adapt HDR Technologie nutzt in der zweiten Generation einen neuen Algorithmus zur sofortigen Analyse der maximalen Helligkeit von HDR10-Inhalten pro Frame und passt den Dynamik-Bereich in Echtzeit an. Der Tone-Mapping-Algorithmus wurde komplett überarbeitet, um HDR-Bilder mit optimaler Farbtiefe zu erzielen. Zudem wurde Frame Adapt HDR um eine Deep-Black-Funktion erweitert, die einen realistischeren Eindruck von Dunkelheit liefert.

Laser-Licht und 8K-Auflösung

Bildquelle: JVC

Mit ihrer dynamischen Lichtquellen-Steuerung trägt die Laser-Diode zur permanenten Steuerung der Helligkeit mit geringer oder gar keiner Latenz-Zeit bei. Durch die Steuerung der Laser-Leistung in Abhängigkeit von der Helligkeit der Videoszene entsprechen die Bilder zudem mehr der menschlichen Wahrnehmung. Beim neuen Steuerungs-Algorithmus der Laser-Diode wurde die Anzahl der Schritte zur Steuerung der Lichtquelle von drei auf 101 Schritte erhöht, was eine deutlich präzisere Feinabstimmung ermöglicht.

Die neuen Projektoren sind in der Lage, 8K60p-Signale mit vollen 48 Gbit/s zu übertragen. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz fortschrittlicher LSIs, welche die im Vergleich zu 4K viermal mehr Informationen vom HDMI-Eingang zum D-ILA-Chip sofort verarbeiten und korrekt darstellen können. Weiterhin verbessert die firmeneigene 8K/e-shiftX-Technologie der zweiten Generation die Fähigkeit zur Darstellung von 8K-Auflösungen (8 192 × 4 320 Pixel) signifikant. Mit der hochauflösenden 8K/e-shiftX- Technologie verdoppelt sich nicht nur die Auflösung durch Verschieben eines Pixels um ein halbes Pixel in vier Richtungen nach oben, unten, links und rechts, sie erweitert auch die Bandbreite der reproduzierbaren Inhalte – einschließlich 8K-Quellen mit 8 192 × 4 320 Pixeln – dramatisch.

Laser-Projektoren mit Profi-Linsen

Bildquelle: JVC

Im DLA-NZ900 kommt ein hochauflösendes 100-mm-Ganzglasobjektiv mit 18 Elementen und 16 Gruppen zum Einsatz. Der Objektivtubus besteht aus Vollaluminium. Die hochwertige Optik gewährleistet hochauflösende 8K-Bilder bis in alle Ecken der Leinwand und einen großen Shift-Bereich von 100 % vertikal und 43 % horizontal. Der Projektor verfügt außerdem über fünf ED-Linsen, die für den jeweiligen Brechungsindex der RGB-Farben kalibriert sind, um chromatische Aberration und Farbsäume im Lens- Shift zu vermeiden. Das 65-mm-Ganzglas-Objektiv des DLA-NZ800 arbeitet mit 17 Elementen und 15 Gruppen.

Von Profis optimal abgestimmt

Die neuen Projektoren verfügen über den Filmmakermode, um Filme zu Hause genauso wiedergeben zu können, wie es sich die Film-Produzenten vorgestellt haben. In diesem Modus werden Funktionen zur Anpassung der Bild-Qualität wie Bild-Interpolation und Rauschunterdrückung ausgeschaltet und die Farb-Temperatur auf D65 (6 500K) eingestellt. Der Einsatz von Kino-Filtern ermöglicht einen erweiterten, DCI-P3 und BT.709 entsprechenden Farbraum. HDR-Inhalte, wie z. B. UHD Blu-ray, nutzen einen viel größeren Farbraum. Wenn solche Inhalte über die neuen JVC-D-ILA-Projektoren gezeigt werden, führt dies zu einer präzisen Wiedergabe natürlicher Farben. JVCs Clear Motion Drive Technologie sorgt für eine Reduzierung von Bildunschärfen in Bewegungsphasen. Zusammen mit der Motion Enhance-Technologie, die die Ansteuerung des D-ILA- Chips bei bewegten Bildszenen optimiert, ist die Bewegungsdarstellung der neuen Projektoren bei 4K und 8K-Bildern flüssiger und schärfer.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.jvc.com/projektoren