Limitierte Star Wars-Sonderedition des LG OLED EVO TV C2 im Vorverkauf

Anzeige

LG Electronics (LG) hat am Freitag in Zusammenarbeit mit Lucasfilm eine Star Wars-Sonderedition seines LG OLED evo 65 Zoll C2 angekündigt und direkt in den Vorverkauf geschickt.

Anzeige

Der Star Wars LG OLED evo TV verfügt über eine Verpackung im Darth Vader Design, eine Benutzeroberfläche in Star Wars-Ästhetik und eine Galerie mit besonderen Star Wars-Inhalten. Wenn man den TV startet, ertönt das bekannte, schwere Atemgeräusch von Darth Vader. Außerdem erhält der Mauszeiger, den man mit der Magic Remote-Fernbedienung steuert, das Aussehen des kultigen Star Wars-Lichtschwerts. So wird die kinderleichte Bedienung des webOS 22 zum ultimativen Fan-Erlebnis.

Die Star-Wars-Fernbedienung von LG.

LG meets Star Wars

Der Gallery Mode von LG, der den TV in eine Leinwand verwandelt, auf der Gemälde und andere Kunstwerke angezeigt werden können, wird die Fans mit zwei neuen Kategorien von Star Wars-Kunstwerken überraschen: Die Konzeptentwürfe und Die Reise von Darth Vader. In Ersterem sind originale Storyboards und illustrierte Bilder enthalten, die zeigen, wie Star Wars zum Leben erweckt wurde. Die Reise von Darth Vader wird Inhalte wie Filmplakate und wichtige Filmszenen zeigen.

Andreas Urbach, Head of Product Marketing Home Entertainment bei LG Electronics Deutschland: „Wir freuen uns, dass begeisterte Star Wars– und Technik-Fans ihre Lieblingsfilme mit den limitierten OLED-Fernsehern auf eine faszinierende Weise erleben können. Sie werden Star Wars mit neuen Augen sehen – eine Erfahrung, die man nicht mehr missen will!“

Jeder TV-Box wird ein nummeriertes Echtheitszertifikat beigefügt, denn auch in Deutschland ist die Sonderedition auf 501 Exemplare limitiert. Der Vorverkauf startet am heutigen 3. Juni (Start der Auslieferungen ab 29. Juni 2022). Der TV wird exklusiv über Saturn und über die LG-Website erhältlich sein. Vom 3. bis 5. Juni wird die LG OLED evo Star Wars-Edition zudem erstmalig auf der FedCon 2022 in Bonn ausgestellt.

Fakten zum LG OLED evo C2

LG sorgt durch den Einsatz des neuen α (Alpha) 9 Gen5 AI-Prozessors 4K sowie Bildalgorithmen der OLED evo-Technologie von LG, die in den neuesten Modellen der C2-Serie zum Einsatz kommt, für ein beeindruckendes Filmerlebnis in neuen Dimensionen. Darüber hinaus sind die 2022 OLED-Fernseher von LG die ersten, die Dolby Vision IQ mit Precision Detail verwenden, wodurch bisher nicht zu erfassende visuelle Details und Nuancen sichtbar werden, um das Gefühl von Realität zu verstärken. Der TV wird mit einer kinogleichen Audioqualität mit virtuellem 7.1.2-Surround-Sound vervollständigt, was der neueste KI-Prozessor von LG möglich macht.

Um mehr über die Star Wars-Edition des LG OLED evo TV C2 zu erfahren, besuchen Sie die speziell eingerichtete Homepage.

Quelle: LG Electronics

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-lg-oled-star-wars: LG