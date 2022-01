MDR-Projekt zu Ost-West-Kunst von Beuys bis Bitterfelder Weg

Anzeige

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat am Montag ein Multimediaprojekt zur Kunst in Ost und West gestartet.

Online unter ostkunstwest.de und in einem begleitenden Podcast werden die Entwicklungen in der deutsch-deutschen Kunstgeschichte seit 1946 dargestellt, wie der Sender mitteilte. Die Themen reichen von Aktionskünstler Joseph Beuys (1921-1986) bis zum Bitterfelder Weg, einem Programm, das in der DDR „die Kluft zwischen Kunst und Arbeiterklasse schließen“ sollte.

Das Projekt solle dazu beitragen, blinde Flecken zu Kunstströmungen in der DDR und in der Bundesrepublik zu tilgen, teilte der MDR mit.