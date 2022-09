ProSieben-App wird zu JoynMe

Anzeige

Pünktlich zum Start der neuen Staffel von „The Masked Singer“ am Samstag, den 1. Oktober, wird die bisherige ProSieben-App in JoynMe umgewandelt.

Anzeige

Künftig bündelt JoynMe alle Interaktionsmöglichkeiten inklusive Live-Streaming mit den Formaten aller Brands der Seven.One Entertainment Group. So entfallen neben der ProSieben-App auch die Apps von Kabel 1 und Sixx (beide sind im App-Store bereits unter dem Streamingdienst Joyn zu finden). Das gilt auch für Sat.1, ausgenommen die Sat.1-Regional-App für Norddeutschland. In Österreich wird Kabel 1 in die „Zappn“-App integriert, wie auch Sat.1 und Sixx. Dazu berichtete DIGITAL FERNSEHEN bereits. Mit dem Launch der neuen Social-Entertainment-App JoynMe setzt die ProSiebenSat.1 Media SE ihre Strategie in Richtung Digitalkonzern um.

ProSieben-App ist nur eine von vielen eingestellten Anwendungen

Bei JoynMe können gemeinsam Live-Streams geschaut werden. Mit den Moderatoren und anderen Influencern kann per Likes, Kommentarfunktion und virtuellen Geschenken interagiert werden – auch eigene Inhalte sollen hochgeladen werden können. Mit der Go-Live-Funktion gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Live-Stream zu starten und dadurch zum Beispiel bei der ProSieben-Show „The Masked Singer“ gemeinsam mit der JoynMe-Community ins Rätselraten rund um die Masken einzusteigen.

Seven.One setzt mit JoynMeauf digitalen Reichweitenausbau

Neben den neuen Live-Streaming-Optionen können weiterhin auch die bereits bekannten Interaktionsmöglichkeiten der bisherigen ProSieben-App in JoynMe genutzt werden, so zum Beispiel durch Live-Votings zur Frage, welche Maske am Ende der TV-Show fallen soll.

Quelle: Seven.One Entertainment Group

Bildquelle: JoynMe App: Seven.One Entertainment Group