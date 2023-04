Waipu.tv 33 Prozent günstiger: Oster-Angebote auch mit Rabatt auf Netflix

Anzeige

Wer jetzt das Paket Perfect Plus von Waipu.tv, das Kombi-Abo mit Netflix oder Waipu TV-Stick 4K bucht bekommt jetzt 33 Prozent Rabatt. Allerdings gibt es bei dem günstigen Oster-Angebot auch einen kleinen Haken.

TV-Streaminganbieter Waipu.tv bietet im Rahmen seiner Oster-Angebote rund 33 Prozent Rabatt auf seinen Tarif Perfect Plus an. Dabei gibt es unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten: Neben dem reinen Waipu.tv Perfect Plus gibt es auch das Kombi-Paket mit Netflix oder Waipu.tv Streaming Stick 4K reduziert.

Waipu.tv Stick im Abo zunächst nur Leihgabe

Die 33 Prozent Rabatt auf Waipu.tv Perfect Plus mit Streaming Stick 4K gibt es laut Anbieter mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Ab dem 13. Monat erhöht sich dann der Preis von den reduzierten 10,71 Euro monatlich auf 15,99 Euro.

Dabei bleibt der Waipu.tv Streaming-Stick 4K zunächst eine Leihgabe. Im Kleingedruckten erwähnt der Anbieter nämlich, dass die Hardware erst in den Besitz des Kunden übergeht, wenn das Abo mindestens 24 Monate gelaufen ist.

Wer den Waipu.tv Streaming Stick 4K haben will, ohne dafür ein preislich schwankendes Dauer-Abonnement abzuschließen, kann die Streaming-Hardware auch bei Amazon für 59,99 Euro kaufen und muss den Stick nicht an den Anbieter zurückgeben.

Osterangebot mit Netflix ebenfalls reduziert

Monatlich kündbar sind laut Anbieter indes das reine Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix inklusive, das es für bis zu ein Jahr zum Preis von 16,41 Euro statt 24,49 Euro monatlich gibt.

Waipu.tv Perfect Plus ohne Netflix oder Streaming Stick kostet indes für bis zu ein Jahr 8,70 Euro statt 12,99 Euro im Monat.

