Anixe HD Serie: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Anixe HD Serie“ vor.

Steckbrief

Name: Anixe HD Serie

Sparte: Gemischtwarenladen

Senderstart: 1. April 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Anixe HD Serie ist ein von der Anixe HD Television GmbH betriebener Free-TV-Sender mit den Schwerpunkten Reportagen, einigen alten Serien und natürlich Infomercials. Vom Schwestersender „Anixe+“ unterscheidet sich „Anixe HD Serie“ vor allem durch den Wegfall der religiösen Programmfenster.

Dem Sendernamen selbst wird man nur bedingt gerecht – mit „Anixe auf Reisen“, „Anixe Wildlife“ und „Gartenkult“ sind mehr Reportagen als Serien im Programm. Täglich laufen aktuell zwei Folgen von „Las Vegas“. Die Werbefenster „Münzengalerie Reppa“, „Kreta.de“ und „Mediashop“-Infomercials füllen locker die Hälfte der täglichen Sendezeit.

Anixe HD Serie wird über Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, sowie über Magenta TV. Der Stream wird über die gemeinsame Webseite mit dem Schwestersender abgewickelt. Dementsprechend gibt’s auch hier das Programm für die kommenden Wochen zu lesen – das Nachtprogramm ab 1:45 Uhr wird nicht weiter aufgeschlüsselt. Der Sender selbst wird auch in keiner Programmzeitschrift aufgeführt.

Ein typischer Tag bei Anixe HD Serie

Empfang

Webseite: anixehd.tv

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: Telekom

Sonstige: App

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.