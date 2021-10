Anixe Plus: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Anixe+“ vor.

Steckbrief

Name: Anixe+

Sparte: Resteverwertung

Senderstart: 17. Mai 2006

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Anixe+ ist ein von der Anixe HD Television GmbH betriebener Free-TV-Sender mit den Schwerpunkten Reisedokus, chistlich-religiösen Sendungen und Teleshopping. Mit dem ursprünglich im Jahre 2006 mit großen Plänen unter dem Namen „Anixe HD“ gestarteten Sender hat man allerdings nichts mehr gemein. Das betrifft sowohl die Bildqualität als auch das Programm. Noch 2010 sprach man in einem Interview von Programm für die Familie, Klassikern wie „Fix & Foxi“ in HD und Material für gleich drei TV-Sender in HD-Qualität. Und heute – gut zehn Jahre später?

Der Sendetag beginnt mit fünf christlichen Sendungen wie dem „Missionswerk Karlsruhe“ und der „Arche TV Kanzel“, bevor um kurz nach 8 Uhr morgens mit „Anixe auf Reisen“ das erste Mal Programm im Programm hat. Danach wechseln sich Dauerwerbesendung und Münzengalarie Reppa „Teleshopping“ ab. Die Werbestrecke wird über den Daumen gepeilt alle zwei Stunden durch ein Magazin oder Doku unterbrochen, bevor um 19 Uhr noch mal gebetet, um 20:15 Uhr gereist und um 22:15 Uhr die letzte Dauerwerbesendung hinter sich gebracht hat. Bis zwei Uhr in der Nacht wechseln sich Reisemagazin und „Betclub“ ab, danach geht es bis zum Morgengrauen weiter um Gott.

Anixe+ wird über Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, sowie über Magenta TV. Zum Empfang über Kabel können wir Ihnen innerhalb dieser Serie aufgrund der großen regionalen Unterschiede keine Angaben machen. Der Livestream von der Senderwebseite bestach durch seine geringe Auflösung und vor allem den am Nachmittag sehr unzuverlässigen Empfang, teils war nach 30 Sekunden Schluss und es drehte sich das „Rad des Todes“, bevor einige Minuten später wieder für kurze Zeit Bild und Ton kamen.

Die Webseite ist irgendwann mal überarbeitet worden, sieht aber immer noch nach Anfang der 2000er aus. Das Programm gibt’s für mehrere Wochen im Voraus. Auch ein A-Z aller Sendungen ist vorhanden, aber genauso wie die gelisteten Empfangsmöglichkeiten nicht aktuell. Ein Youtube-Kanal mit Ankündigungstrailern ist vorhanden und wird regelmäßig gepflegt – interessieren tut’s allerdings niemanden. Die Facebook-Seite spielt ebenfalls die Programmtrailer aus und gibt Infos darüber, welche Filme sich gerade auf der Anixe-Streamingplattform befinden – im Hauptprogramm sind schließlich keine mehr vorhanden.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Anixe+

06:00 – ERF Gott sei Dank – Geschichten, Menschen und Musik – Handicap

06:30 – ErlebtTV – Gott ist anders als ich dachte

07:00 – Arche TV Fernsehkanzel – Kinder des Glaubens – Teil I

07:30 – Joseph Prince – Glaube an Gottes Liebe und empfange allen Segen 2/4

08:00 – Auf ein Wort – Sei perfekt

08:05 – Münzengalerie Reppa

08:20 – ANIXE auf Reisen – Taiwan mit Valerie Niehaus

08:50 – Infomercial

09:50 – Münzengalerie Reppa

10:05 – Mythen der Geschichte – Die Millionen von Afrika

11:00 – Entdecke die Welt – Kompakt – Wien

11:30 – Münzengalerie Reppa

12:00 – Infomercial

12:15 – Münzengalerie Reppa

12:30 – Infomercial

13:00 – Anixe Wildlife – Gober – Vom Schicksal einer Orang-Utan Mutter

13:50 – Infomercial

15:15 – Kreta.de – Das Magazin – Neue Folgen

15:20 – Münzengalerie Reppa

15:35 – Infomercial

16:05 – Infomercial

16:20 – Münzengalerie Reppa

16:35 – ANIXE auf Reisen – Australien/Northern Territory mit Michaela May

17:05 – Infomercial

17:20 – Raising Wildlife: Aufzucht in der Wildnis – Pinguin, Tölpel, Warzenschwein

17:50 – Münzengalerie Reppa

18:05 – Kreta.de – Das Magazin – Neue Folgen

18:15 – Münzengalerie Reppa

18:30 – Infomercial

19:00 – Missionswerk Karlsruhe – Gebet für Dich – Live

19:30 – Infomercial

19:45 – Münzengalerie Reppa

20:00 – Infomercial

20:15 – Die Juwelen der Helena von Troja

21:30 – Münzengalerie Reppa

22:00 – Infomercial

22:15 – ErlebtTV – Mein Glaube und meine Musik haben mir aus der Depression geholfen

22:45 – Joseph Prince – Glaube an Gottes Liebe und empfange allen Segen 3/4

23:20 – Kreta.de – Das Magazin – Neue Folgen

23:25 – Anixe Wildlife – Schönbrunner Tiergeschichten

00:20 – So schmeckt die Welt – Dominikanische Republik

01:00 – ErlebtTV – Mein Glaube und meine Musik haben mir aus der Depression geholfen

01:35 – ANIXE auf Reisen – Slawonien 2 mit Oliver Hörner

02:00 – Kraftvoll Leben – Tiefe Wunden – Tiefe Heilung

02:30 – Hautnah – Gott mitten im Leben – Joschi – verlassen und doch geliebt

03:00 – Kirche neu erleben mit Leo Bigger – Diese Begegnung mit Gott hat mein Leben verändert

03:30 – Joyce Meyer – Zulassen: Erlebe Gott in deinem Schmerz (2)

04:00 – Kamin-Gedanken – Folge 24 – Lass dich nicht entmutigen- NEU

04:30 – Antworten mit Bayless Conley – Ist das von Gott oder vom Teufel? (2)

05:00 – Joseph Prince – Glaube an Gottes Liebe und empfange allen Segen 2/4

05:30 – Der Missionsdienst von David Hathaway – Folge 331

Empfang

Webseite: anixehd.tv

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: Telekom

Sonstige: App

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.