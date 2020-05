Extreme Sports Channel: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Gerade im Bereich des Sportfernsehens gibt es eine große Senderanzahl. Darum präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Sportsender. Heute ist „Extreme Sports Channel“ dran.

Steckbrief

Name: Extreme Sports Channel

Sparte: Sportsender

Senderstart: 1. Mai 1999

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Extreme Sports Channel ist ein von AMC Networks International betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Trend- und Extremsportarten. Er ist in zahlreichen europäischen Kabelnetzen und teils auch über Sat zu empfangen. In Deutschland ist die Verbreitung mittlerweile auf das Verbreitungsgebiet von Unitymedia und das IPTV-Angebot der Telekom zusammengeschrumpft, zudem bekommen wir nur das SD-Signal.

Auch wenn Rund um die Uhr gesendet wird und das Grundthema des Senders so viele beeindruckend anzuschauendes Material bieten würde – das Programm bietet nur eine überschaubare Anzahl an Sendungen und nur bedingt frische Inhalte. Mit „Fantasy Factory“ ist z.B. eine 2015 eingestellte Reality-TV-Show mit Skateboarder Rob Dyrdek im Programm. Unterwasserfilmer Jonathan Bird ist in „Blue World“ mehrfach täglich unterwegs – und zwar wild durch alle Staffeln (die Serie begann 2008). Die „MTB Heroes“ – eine Serie übers Mountainbiking ist von 2013 und während man schon draußen Wärme und Sonne genießt, werden auch im April noch mal die „X Games“ (Ski & Snowboard) ausgestrahlt – diese finden jedes Jahr im Januar statt.

Die Webseite des Senders ist zwar ganz hübsch anzuschauen, wird aber nur mäßig befüllt. Der Newsblog bekam am 6. April tatsächlich mal ein Update – nach fast zwei Jahren. Allerdings nur auf polnisch. Neue Videos gab es zuletzt Mitte 2019 und auch sonst ist es ziemlich egal, wo man hinklickt. Vieles stammt von 2016 und 2017 herum. Wer auf die Empfangsmöglichkeiten drückt, landet auf einer Error-Seite. Immerhin wird der TV-Guide noch gepflegt – denn obwohl der Sender auf den Webseiten diverser Programmzeitschriften hinterlegt ist, wird dort keines ausgewiesen.

Gleiches gilt auch für die Socialmedia-Kanäle. Der Twitter-Kanal ist, von einem Tweet abgesehen, seit September 2017 tot, Instagram seit 2015 und Facebook seit April 2018. Lediglich die polnische Facebookseite wird noch gepflegt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Extreme Sports Channel

06:00 – Blue World

06:30 – Grid

08:20 – Blue World

08:45 – MTB Heroes

09:10 – Sports Adcenture

09:35 – Action Sports World

10:25 – Drift Allstars: Bust Ups & Burn Outs

10:50 – Nomads Seeking Adventure

11:15 – Nitro World Games: All Access

11:40 – Nitro World Games: All Access

12:05 – X Games – Aspen

12:55 – Fantasy Factory

13:20 – Blue World

13:45 – Fantasy Factory

14:10 – Pro Bull Riders

15:00 – Sports Adventure

15:25 – Strongman Champions League

16:15 – Rumble & Hum

17:05 – Pro Bull Riders

17:55 – Epic Trails

18:20 – Nomads Seeking Adventure

18:50 – Drift Style

19:15 – Fantasy Factory

19:40 – X Games – Aspen

20:30 – Nitro World Games: All Access

20:55 – Nitro World Games: All Access

21:20 – IMMAF World Championships

22:10 – Strongman Champions League

23:05 – Rumble & Hum

23:55 – X Games – Aspen

00:45 – Nomads Seeking Adventure

01:15 – Beyond The Beaten Path

02:00 – IMMAF European Open

02:50 – Blue World

03:15 – Blue World

03:40 – Next Stop

04:10 – Grid

Empfang

Webseite: extreme.com

Satellit: –

Kabel: u.a. Unitymedia (SD)

IPTV: Telekom (SD)

Sonstige: –

