Label TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen die Sender von „Label TV“ vor.

Steckbrief

Sparte: Musiksender

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Die „Label TV GmbH“ aus der Schweiz betreibt vier IPTV-Sender: „Label TV, „Rock Label TV“, „Swiss Rock TV“ sowie „CH Music TV“.

Die Senderwebseite, die alle Streams bündelt, existiert in dieser optischen Form erst seit 2020, sind aber trotzdem nicht modern oder komformtabel. Die Hauptseiten haben auch Sammlungen von Youtube-Videos und zeigen ab und an mal, dass es noch Neuzugänge in Sachen Musik gibt. Die Ursprünge der Sender gehen bis ins Jahr 2002 zurück, die GmbH wurde 2012 gegründet. Die Streams selber werden über die Plattform von TikiLIVE abgewickelt. Dort man man auch direkt den aktuellen Programmplan eingeblendet und kann einfacher zwischen den Sendern wechseln. Die Playlists sind relativ klein, so kommt es recht schnell zu Wiederholungen. Ein Sendeschema findet sich ebenfalls auf der Hauptwebseite.

Label TV

Pop, Rock, Hip-Hop, Indie, Rock – hier gibt’s eine bunte Mischung von allem.

Webseite | Livestream | Facebook | Twitter | Youtube

CH Music TV

Pop, Rock, Hip-Hop, Indie, Rock – auch hier sind alle möglichen Genres und Sprachen vertreten. Die Künstler stammen allerdings alle aus der Schweiz. So gibt es auch moderne Musik auf Mundart zu hören.

Webseite | Livestream | Facebook | Twitter

Rock Label TV

Hier gibt es Rock und Metal auch abseits des Mainstreams zu sehen und hören.

Webseite | Livestream | Facebook | Twitter

Swiss Rock TV

Hier gibt’s ebenfalls Rock- und Metalsounds, nur eben aus schweizer Produktion.

Webseite | Livestream | Facebook | Twitter

