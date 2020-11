Trace Urban: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Damit Sie auch musikalisch unterhalten werden und Ihnen kein Highlight mehr entgeht, stellt DIGITAL FERNSEHEN in unser Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Musiksender vor. Heute ist „Trace Urban“ dran.

Steckbrief

Name: Trace Urban

Sparte: Musiksender

Senderstart: 15. Dezember 2010 (27. April 2003 als Trace TV, davor MCM Africa)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Trace Urban ist ein von der JPG Capital betriebener Pay-TV-Sender aus Frankreich mit dem Schwerpunkt Rap, R&B und Hip-Hop. Ursprünglich gab’s den Sender auch im Netz von Kabel Deutschland, flog dort aber bereit 2011 wieder raus. Bis zum 31.12.2019 hielt er sich noch im IPTV-Paket der Telekom. Seit dem war er in Deutschland nur noch offiziell bei Watch It geführt, doch auch das ist seit November 2020 nicht mehr der Fall. Macht an dieser Stelle aber nichts, denn Trace bietet etwas, was weder Viacom mit ihren ganzen MTV-Kanälen noch Stingray mit ihren zahlreichen Sendern geschafft hat: Für kleines Geld im Monat – 2,99 Euro – bekommt man aktuell 23 TV-Kanäle, sowie Zugriff aufs On-Demand-Archiv. Im Jahresabo sind 29,99 Euro, bezahlt werden kann per Kreditkarte oder Paypal, gekündigt werden kann jeder Zeit.

Die meiste Zeit des Tages läuft eine Playlist, dazu kommen ab 17:15 Uhr verschiedene Top-10-Listen (French, Club, Africa, Hip Hop, Pop, Urban), die je nach Wochentag variieren.

Die Webseite von Trace ist stellenweise etwas unübersichtlich und glänzt mit einer Mischung aus Französisch und Englisch, schafft es aber zumindest einen Überblick über die Sender zu bekommen. Detaillierte Programminformationen samt ordentlichem EPG vermissen wir allerdings. Im Frühling 2021 soll das komplette Streamingangebot erneuert werden.

Auf Facebook ist man sehr aktiv unterwegs, hier jedoch ausschließlich in Französisch.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Trace Urban

06:00 – Playlist

17:15 – Urban Hit 10

18:00 – Hits & Lyrics

19:00 – New

20:00 – French 10

20:45 – Playlist

23:00 – Pop 10

23:45 – Playlist

Empfang

Webseite: trace.tv

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: Webseite

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.