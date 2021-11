Welt der Wunder TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Welt der Wunder TV“ vor.

Steckbrief

Name: Welt der Wunder TV

Sparte: Reportage-Sender

Senderstart: 10. September 2012

Sendezeit: 11:00-01:30 Uhr, 03:00-05:00 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Welt der Wunder TV ist ein von Hendrik Hey gegründeter und von der Welt der Wunder Sendebetrieb GmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf Reportagen. Gesendet werden 16,5 Stunden am Tag, die übrige Zeit läuft Teleshopping.

Über den Tag verteilt laufen diverse, sehr allgemein benannte Magazine, wie „Food & Drink“ oder „Gesundheit & Sport“. Im Abendprogramm läuft dann auch das namensgebende Magazin oder die „WdW Reportage“.

Unterstützt durch Produktplatzierungen

Wer unter den typischen Sendungen im Tagesprogramm Ratgeberformate erwartet, wird schnell enttäuscht sein. Im Essensteil der Sendung „Food & Drink“ erzählt einem eine leicht übergewichtige Ernährungsexpertin, warum es völlig okay ist 1x pro Woche Pizza zu essen, während im Hintergrund ein italienischer Pizzabäcker zu sehen ist. Um selbstgemachte Pizza geht es in dem Beitrag allerdings nicht – denn man ist die meiste Zeit bei Dr. Oetker zu besuch. Man hört, wie gesund und vitaminreich eine Pizza 4 Jahreszeiten ist, um dann zu zeigen, wie Pizza Salami gemacht wird. Natürlich ohne auf Späße, wie den Salzgehalt einzugehen.

Durst bekommen? Kein Problem. Wie wär’s denn mit einem schönen Bier, liebevoll gebraut in Deutschland? Aus einem Familienunternehmen mit herzlichem Biergarten, wo garantiert jeder sein Lieblingsbier findet? Willkommen in den Räumlichkeiten der Oettinger Brauerei, die gerade auch ganz zufällig ein hervorragend schmeckendes Hanfbier in der Dose kreiert hat.

Gesättigt und hydriert? Perfekt, weiter in die nächste Sendung. Willkommen bei der elektronischen Muskelstimulation EMS und dem Fitbox-Fitness-Franchise. AAAAAAAAHHHH!

Feingefühl beweist der Sender übrigens auch: Direkt nach einem Beitrag über einen Mann, der durch multiresistente Keime ein Bein verloren hat, beginnt ein klassischer Werbeblock mit einer Tauschwerbung vom Deutschen Musikfernsehen – unter kleinen Sendern hilft man sich – ein Schlagersänger trällert von schönen Frauenbeinen in Großaufnahme…

Welt der Wunder TV wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, im Kabelnetz zahlreicher Anbieter und über IPTV bei der Telekom, sowie u.a. bei Waipu und Zattoo.

Die Webseite wird regelmäßig mit Wissens- bzw. Hintergrundartikeln bespaßt. Der Videobereich ist allerdings stiefmütterlich gepflegt. Das neuste Video im Techniksegment ist drei Jahre alt, die beiden nächstälteren über sechs bzw. sieben Jahre. Besser sieht’s beim Youtube-Kanal aus, hier gibt es regelmäßig Updates – sofern der Wunsch besteht sich die produktplatzierten Videos anzuschauen… Vermisst haben wir auf der Webseite einen Programmguide. Hinweise auf aktuelle Sendungen finden sich eher auf Instagram oder Facebook.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Welt der Wunder TV

05:00 – Teleshopping

11:00 – Lifestyle & Reise

12:00 – Food & Drink

13:00 – Gesundheit & Sport

14:00 – Science of Sports

15:00 – Wohnen & Leben

16:00 – Zukunft & Technik

17:00 – Lifestyle & Reise

18:00 – Food & Drink

19:00 – Gesundheit & Sport

20:15 – Home Sweet Home

21:15 – L.I.T.

22:15 – Digital World

23:15 – Welt der Wunder Magazin

00:15 – WdW Reportage

01:30 – Teleshopping

03:00 – Wohnen & Leben

04:00 – Zukunft & Technik

Empfang

Webseite: weltderwunder.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: Telekom

Sonstige: Smart-App, Waipu, Watch It, Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.