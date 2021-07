Bart trifft auf Loki: Disney+ kündigt Simpsons-Special an

Anzeige

Die Marvel-Realfilmserie „Loki“ läuft seit einigen Wochen bei Disney+. Nun kündigte der Streamingdienst „Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ an, einen neuen, von Marvel inspirierten Kurzfilm von „Die Simpsons“, der am Mittwoch, den 7. Juli 2021, Premiere feiert.

In dem Kurzfilm, der exklusiv auf Disney+ zu sehen ist, wird Loki wieder einmal aus Asgard verbannt und muss sich seinen bisher härtesten Gegnern stellen: den Simpsons und Springfields mächtigsten Helden. Der Gott des Schabernacks tut sich mit Bart Simpson im ultimativen Crossover-Event zusammen und zollt dem Marvel Cinematic Universe der Superhelden und Schurken Tribut. Tom Hiddleston kehrt als Stimme von Loki in dem neuen animierten Kurzfilm zurück. Der Gott des Schabernacks wird an der Seite vieler Fan-Lieblinge aus „Die Simpsons“ zu sehen sein.

„Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“

„Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ ist der Zweite in einer Reihe von Disney+ Original Kurzfilmen von „Die Simpsons“, die die wichtigsten Marken und Titel des Streaming-Services hervorheben. Der zuvor veröffentlichte, von Star Wars inspirierte Kurzfilm „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen‘“ ist bereits beim Streamingdienst verfügbar. Die neuen Episoden der Marvel Studios‘ Original Serie „Loki“ erscheinen jede Woche mittwochs auf Disney+.

