Am 19. Januar endete die Ausschreibung der landesweiten Übertragungskapazitäten für den digitalen Standard DAB Plus. Diese Sender und Netzbetreiber wollen in NRW mit dabei sein:

Der Landesanstalt für Medien NRW liegen nun Zuweisungsanträge von insgesamt 15 Antragstellern vor. Zwölf Hörfunkanbieter haben sich für insgesamt 13 Programme beworben. Darunter auch mindestens eine Überraschung: Denn das erst im Sommer startende Sportradio Deutschland (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) hat einen eigenen Ableger für das bevölkerungsreichste Bundesland ins Rennen geschickt. Drei Plattformanbieter beantragen jeweils die gesamte Kapazität.

Divicon, Uplink und Audio.Digital NRW im Plattformbetreiber-Topf

Da somit insgesamt mehr Kapazitäten beantragt wurden als zur Verfügung stehen, wird im nächsten Schritt ein Verständigungsverfahren unter denjenigen Antragstellern eingeleitet, die die Zuweisungsvoraussetzungen erfüllen. Soll wohl heißen, dass sich mindestens einer der Hörfunkanbieter noch einen zweiten Senderplatz sichern könnte.

Diese Hörfunkanbieter haben sich um einen Platz auf dem privaten DAB-Plus-Multiplex beworben:

Radio B2 GmbH

Radio Energy Nordrhein-Westfalen GmbH i. G.

radio NRW GmbH

Radio Paradiso Nordrhein-Westfalen GmbH i. G.

Sportradio NRW GmbH

TOP Media NRW GmbH

The Radio Group GmbH

Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG

NiedersachsenRock21 GmbH & Co. KG

Radio Teddy GmbH & Co. KG

Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG (mit zwei Programmen)

Bildungswerk der Erzdiözese Köln e.V.

Diese Plattformanbieter haben sich beworben:

audio.digital NRW GmbH

Divicon Media Holding GmbH

Uplink Network GmbH

Quelle: LFMNRW