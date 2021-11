Black Friday Week: Amazon Fire TV Geräte radikal reduziert

Anzeige

In der Black Friday Week reduziert Onlinehändler Amazon nahezu alle seiner Fire TV Streamingplayer um satte 50 Prozent. Darunter auch das Flaggschiff, der Fire TV Cube, und der neue Fire TV Stick 4K Max.

Eigentlich handelt es sich beim Black Friday um einen einzigen Tag, an dem vor allem Elektronikhändler im angelsächsischen Kulturraum die Preise so gnadenlos abstürzen lassen, dass Heerscharen von Schnäppchenjägern die Ladenlokale stürmen und beim Erkämpfen der gewünschten Ware teilweise rabiat vorgehen wie beim American Football.

Mittlerweile ist das Shopping-Phänomen vor der Weihnachtszeit auch in Deutschland angekommen – und preisbewusste Konsumenten können sich auch von zuhause aus in die Rabattschlacht stürzen. Darüber hinaus ist mit dem Early Black Friday und der Black Friday Week beim weltgrößten Onlinehändler Amazon das enge zeitliche Konzept des Black Friday längst enorm entzerrt worden. Sprich: Eigentlich gibt es mindestens einen halben Monat Rabatte auf unterschiedliche Teile des Sortiments.

Die Black Friday Week ist gestartet

Der Black Friday selbst steht erst in einer Woche an – am 26. November. Doch die vielleicht attraktivsten Rabatte sind bei Amazon mit der Black Friday Week bereits eingeläutet: So gibt es gerade die hauseigene Fire TV Reihe des Online-Imperiums nun fast gänzlich 50 Prozent günstiger als üblich.

Wer sich mit dem Fire TV Cube das auch ohne Sprachfernbedienung Alexa-kompatible Flaggschiff der Reihe leistet, den Fire TV Cube, muss für den rechenstarken 4K-Streamingplayer sonst mit rund 120 Euro relativ großzügig in die Tasche greifen. Im Rahmen der Black Friday Week gibt es das Gerät nun für die Hälfte, also rund 60 Euro, zu kaufen.

Amazon Fire Stick ab 15 Euro

Am günstigsten ist der kleinste Vertreter der Streamingplayer zu haben: Der Fire TV Stick Lite kostet so derzeit nur 15 Euro (hier Rabatt sichern).

Der nagelneue Amazon Fire TV Stick 4K Max ist mit 44 Prozent immerhin fast genau so stark reduziert wie die restlichen Geräte der Reihe.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.