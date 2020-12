Das Erste mit neuer Prime Time mittwochs „im Zeichen der Mediathek“

Anzeige

Das Erste wird am Mittwochabend zur besten Sendezeit in Zukunft häufiger Mehrteiler an Stelle von abgeschlossenen Filmen ausstrahlen.

Der Mittwoch solle „im Zeichen der Mediathek“ stehen, kündigte der ARD-Koordinator Fiktion, Jörg Schönenborn, am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Ersten in München an. „Das heißt mehr als „Die Filme sind zuerst in der Mediathek zu sehen“. Wir werden in der Auswahl der Geschichten ganz besonders auf die Nutzerinnen und Nutzer schauen. Das heißt, wir werden öfter als bisher am Mittwoch nicht einzelne Filme, sondern kleine Reihen haben. Wir schauen bei der Auswahl der Stoffe auf die Zielgruppen der Mediathek.“

Was im Fernsehen als Mehrteiler zu sehen sei, sei in der Mediathek dann als Serie zu finden. Aktuelles Beispiel: „Das Geheimnis des Totenwaldes.“