DFB-Pokal: Finale live im Free-TV – bei Sky in UHD

Am heutige Samstag steigt das Finale des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in Berlin. Die Partie ist live im Free-TV zu sehen, kann bei Pay-TV-Anbieter Sky aber auch in UHD verfolgt werden.

Wer holt sich den DFB-Pokal? Mit Eintracht Frankfutz und RB Leipzig stehen sich im Finale zwei Mannschaften gegenüber, die beide im vergangenen Jahr Edelmetall nach hause holen konnten: Während die Leipziger als Titelverteidiger ins Endspiel des DFB-Pokals gehen, gewann Eintracht Frankfurt 2022 sogar die Europa League.

Das stets im Berliner Olympiastadion ausgetragene Finale des DFB-Pokals wird am heutigen Samstag, den 3. Juni, um 20 Uhr angepfiffen. Schon bevor Frankfurt und Leipzig auf dem Platz loslegen, startet die Berichterstattung im Free-TV bei ZDF und bei Sky im Pay-TV. Schob ab 19 Uhr berichtet Sky am Samstagabend live von vor Ort, wenn der 80. Sieger des Pokal-Wettbewerbs des DFB ermittelt wird. Sky Experte Lothar Matthäus und Moderatorin Britta Hofmann stimmen die Zuschauer auf die Begegnung ein, Wolff Fuss kommentiert die Partie. Michael Leopold und Patrick Wasserziehr gehen im Berliner Olympiastadion auf Stimmenfang. Neben der regulären Live-Übertragung auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix wird die Partie exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in Ultra HD übertragen.

DFB-Pokalfinale im ZDF und in der Mediathek

Kostenlos gibt es das Finale des DFB-Pokals im ZDF sowie im Live-Stream der ZDF-Mediathek zu sehen. Die Vorberichterstattung dort startet um 19:25 Uhr und wird von Kathrin Müller-Hohenstein moderiert. Als Experte wird Ex-Nationalspieler Per Mertesacker zugegen sein, während Oliver Schmidt und Hanno Balitsch das Spiel live kommentieren.

