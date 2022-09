Die komplette erste „House of the Dragon“-Folge jetzt frei verfügbar

Anzeige

Sky Deutschland hat seit dem 2. September die komplette erste Folge von „House of the Dragon“ erstmals kostenlos zur Verfügung gestellt.

Am 22. August startete die „Game of Thrones“-Spin-off-Serie „House of the Dragon“ exklusiv auf Sky Q und dem Streaming-Dienst Wow. Bisher waren alle Episoden nur hinter der Bezahlschranke abrufbar. Am 2. September hat Sky Deutschland auf seinem YouTube-Kanal die erste Folge in Gänze frei zur Verfügung gestellt: Das ist die perfekte Gelegenheit für alle Interessierten, die weder ein Sky- oder Wow-Abo besitzen, sich kostenlos einen Ersteindruck der neuen Serie zu verschaffen. Den Link zur vollständigen 60-minüten Auftaktepisode von „House of the Dragon“ finden Sie gleich hier.

„House of the Dragon“ jetzt auf YouTube

Basierend auf George R.R. Martins Roman „Fire & Blood“ erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor „Game of Thrones“. In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans.

Wer auch die restlichen 9 Folgen der ersten Staffel der neuen HBO-Serie sehen möchte, muss in Deutschland natürlich nach wie vor Sky Q oder den Streaming-Dienst Wow nutzen. Die Originalfassung ist über Sky Q auch in Dolby Atmos empfangbar. Die hochwertig produzierte Fantasy-Serie hat bereits zum Auftakt einen beachtlichen Zuschauerrekord erstellt. Auch die zweite Folge konnte bereits viele Kritiker überzeugen – zu dieser lieferte auch DIGITAL FERNSEHEN eine ausführliche Rezension, die Sie in diesem Artikel nachlesen können.

