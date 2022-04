Disney+ jetzt mit Gutscheinen bezahlbar: Diese Optionen gibt es

Anzeige

Disney+ führt wie die Konkurrenz von Netflix und Amazon nun auch Gutscheine ein, die in unterschiedlichen Geschäften erworben werden können.

Die Gutscheinkarte ist laut Disney ab sofort in ausgewählten Märkten zunächst im stationären Handel in Deutschland unter anderem bei Media Markt und Saturn erhältlich ist. Im Laufe des Jahres werden weitere Händler in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, sowie ein Roll-out im digitalen Handel folgen.

Laut Disney gibt es Geschenkkarte in drei verschiedenen Ausführungen: Für drei Monate kostet sie 26,97 Euro, für sechs Monate 53,94 Euro und für zwölf Monate den Preis des Disney+ Jahresabonnements von 89,90 Euro . Eine automatische Verlängerung des Abonnements erfolgt nach Ablauf des gewählten Zeitraums nicht, so dass die Gutscheinkarte auch als ideales Geschenk die Tür in den vielseitigen Streaming-Service Disney+ öffnet, mit Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, und den General Entertainment Inhalten unter Star. Kunden mit aktivem Disney+ Abo können den Code erst nach Ablauf ihres bestehenden Abo-Zeitraums verwenden, eine Kombination ist nicht möglich. Einlösbar ist der Code zunächst nur in Deutschland, ab 18 Jahren.

Der Launch der Gutscheinkarten wird ab Ende April unterstützt von einer breit angelegten Marketing-Kampagne in Zusammenarbeit mit Media Markt / Saturn. Neben deren Märkten werden die Gutscheinkarten zunächst stationär bei ausgewählten Händlern verfügbar sein, ein digitaler Roll-out und flächendeckende Verfügbarkeit folgen bis Ende des Jahres.

So kann man die Disney+ Gutscheine einlösen

disneyplus.epay.de aufrufen und Code und E-Mail-Adresse angeben

Disney+ Code per E-Mail erhalten

Disney+ Code auf disneyplus.com/redeem einlösen und Abo abschließen

Den Einlöseprozess kann man laut Disney auch auf der Rückseite der Karte nachlesen.

