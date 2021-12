Dortmund – Bayern heute live: So sieht man es günstiger

Anzeige

„Der Klassiker“ der Bundesliga steigt am heutigen 4. Dezember: Borussia Dortmund empfängt Bayern München. Kann Dortmund Bayern vor nur 15.000 Live-Zuschauern endlich mal wieder drei Punkte abknöpfen? Das Sitzenspiel läuft heute live im TV und Stream – für manche auch in UHD.

Am vergangenen Mittwoch platzte in Dortmund die Bombe: 67.000 mögliche Tickets für das Bundesliga-Gipfeltreffen mit Bayern im heimischen Signal Iduna Park wurden storniert. Schuld daran: Die sich stetig verschlimmernde Corona-Lage mit hohen Inzidenzen und vollen Intensivstationen. Nun muss sich der BVB vor 15.000 Zuschauern einen Heimvorteil gegen die Bayern herausspielen, die auf ihre zehnte Meisterschaft in Folge zusteuern. Reicht wohl heute nicht ganz für eine gelbe Wand – vielleicht aber für die ersten 3 Bundesliga-Punkte gegen den FC Bayern seit 2018. Vielleicht stehen die Chance trotz wenig Zuschauern dafür heute besonders günstig: Schließlich muss der FC Bayern auf seinen Schlüsselspieler Joshua Kimmich verzichten, der sich derzeit in Corona-Quarantäne befindet.

Kann Dortmund Bayern heute schlagen?

Das Duell Gelb gegen Rot ist auch das Aufeinandertreffen zweier Wunderstürmer: Das längst ausgewachsene BVB-Wunderkind Erling Haaland trifft auf Robert Lewandowski, der kürzlich fast seinen zweiten Balon d’Or in Folge gewonnen hätte. Ob die beiden Stürmerstars, die bei ihren jeweiligen Vereinen um die Wette treffen, auch im „Klassiker“ knipsen können, können Fans heute ab 18.30 Uhr (Anstoßzeit) mitverfolgen: Pay-TV-Anbieter Sky zeigt das Spiel Dortmund gegen Bayern heute live, Sky-Q-Kunden mit entsprechender Option können die Spitzenpartie der Bundesliga auch in UHD-Qualität verfolgen.

Sky Supersport Ticket stark reduziert

Wer keinen Sky-Zugang hat, kann für den heutigen „Klassiker“ von einem besonderen Angebot des Pay-TV-Anbieters profitieren: Das Sky Ticket Supersport kostet derzeit nur 14,99 Euro und ermöglicht nicht nur Zugang zu den restlichen Partien der Bundesliga vor der Winterpause, sondern unter anderem ebenfalls zur derzeit enorm spannenden Saison der Formel 1.

