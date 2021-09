„Dune: The Sisterhood“: Blockbuster bekommt Serien-Spinoff

Anzeige

Nach etlichen Verschiebungen ist Denis Villeneuves „Dune“-Verfilmung endlichen in den Kinos angelaufen. Und obwohl der kanadische Regisseur noch kein grünes Licht für die Verfilmung des restlichen Romans hat, steht eines bereits fest: Es wird eine Serienfortsetzung geben.

Diese soll unter dem Titel „Dune: The Sisterhood“ bei Warner-Streamingdienst HBO Max laufen und sich derzeit noch nicht spezifizierten Geschehnissen aus dem großen „Dune“-Kanon aus der Perspektive der titelgebenden Bene Gesserit widmen. Die auch als „Hexen“ verschrieenen Schwestern der kultischen Gemeinschaft haben schon in Frank Herberts SciFi-Universum nur ein Ziel: Durch bewusste Kreuzung adeliger Blutlinien soll ein messianischer Übermensch, der Kwisatz Hadarach erschaffen werden. In Villeneuves Film tritt die Sekte am prominentesten in Person der Oberin Gaias Hellen Mohiam (Hollywood-Legende Charlotte Rampling) auf. Die strenge Meisterin der Bene Gesserit unterzieht den jungen Paul Atreides in einer intensiven Szene einem lebensgefährlichen Test.

Wo wird „Dune: The Sisterhood“ zu sehen sein?

Inhaltlich ist indes noch nicht viel über das Serien-Spinoff zur neuen „Dune“-Verfilmung bekannt. Dass die Serie beim Warner-eigenen Streamingdienst HBO Max laufen wird, lässt zudem für das deutsche Publikum erstmal unklar, wo das derzeit in Produktion befindliche Format hierzulande zu sehen sein wird. Schließlich wird Deutschland von der kommenden Europa-Expansion des Streamingdienstes aus Lizenzgründen erstmal ausgespart: Da der Pay-TV-Anbieter sich die Rechte an den Top-Formaten von HBO noch langfristig gesichert hat, bleibt zunächst fraglich, ob der Service in Deutschland vor 2025 überhaupt Chancen auf einen Marktstart hat. Es wäre allerdings durchaus denkbar, dass Sky mit „Dune: The Sisterhood“ erneut eine Streaming-Veröffentlichung des Warner-Konzerns abgreifen kann, die anderswo auf HBO Max läuft.

Klar ist währenddessen schon, dass „Dune“-Regisseur Denis Villeneuve in der Pilotfolge des Serien-Spinoffs Regie führen wird, um einen stimmigen Übergang von Film und Streaming-Format sicherzustellen.

