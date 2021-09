Facebook Watch startet auf VodafoneTV

Anzeige

Vodafone bringt „Facebook Watch“ europaweit auf seine TV- und Entertainment-Plattform Vodafone TV. Das Unternehmen ist damit der erste TV-Anbieter in Europa, der den Streaming-Service des Social-Networks Facebook auf einer Set-Top-Box einbindet.

Das Video-Angebot ist schon nächsten Monat in Deutschland, Italien, Tschechien, Portugal und Griechenland für TV-Kunden von Vodafone verfügbar. Weitere europäische Märkte sollen bald folgen. Bei Vodafone Deutschland wird Facebook Watch in die GigaTV Welt eingebunden. GigaTV basiert auf der cloudbasierten und einfach zu bedienenden TV- und Entertainment-Plattform VodafoneTV, mit der die Vodafone Group TV- und Video-on-Demand-Dienste für 22 Millionen Kunden in zehn europäischen Märkten bereitstellt.

Facebook Watch für GigaTV-Kunden

Facebook Watch bietet GigaTV-Kunden die Möglichkeit, beliebte Videos aus einer der weltweit größten Bibliotheken mit geskripteten und ungeskripteten Inhalten zu entdecken und abzurufen, die von einem vielfältigen Ökosystem von Partnern, Verlegern und individuellen Schöpfern, einschließlich nationaler Sender, stammen. Das Programmangebot reicht von Nachrichten und Unterhaltung über Spiele bis hin zu Live-Events. Auch Inhalte, die Prominente und Influencer erstellt haben, gehören zum Angebot. Zudem können Sportfans auf Facebook Watch auch Live- und On-Demand-Inhalte von ausgewählten großen Wettbewerben sehen sowie auf Inhalte von ihren Lieblingsteams und -spielern zugreifen.

Zugang zu Facebook Originals

Zusätzlich haben Nutzer Zugang zu den Facebook Originals, wie beispielsweise die Chat-Show „Red Table Talk“, die Reality-Serie „Peace Of Mind With Taraji“ und „Humans Of New York: The Series“, die Fernsehversion des gleichnamigen beliebten Foto-Blog. Zu den Facebook Originals gehören Inhalte auf Deutsch, Italienisch, Spanisch und in anderen Sprachen. Auch lokale nutzergenerierte Inhalte in der jeweiligen Landessprache sind auf der Plattform leicht zu finden. Facebook Watch bietet Vodafone-Kunden außerdem einen Bereich, der sie darüber informiert, was Freunde gerade sehen, empfehlen oder kommentieren.

