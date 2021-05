„Friends“-Reunion kommt exklusiv zu Sky

Anzeige

Das mit Spannung erwartete Special „Friends: The Reunion“ wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv auf Sky zu sehen sein.

Das TV-Special wird am Donnerstag, 27. Mai auf Sky Q und Sky X in der Originalfassung verfügbar sein. Am 29. Mai wird „Friends: The Reunion“ um 20.15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One ausgestrahlt.

„Friends“-Reunion vereint alle Darsteller

Für das lang erwartete Wiedersehen kehren die „Friends“-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer an den Originalschauplatz der kultigen Komödie – Stage 24, auf dem Gelände der Warner Bros.-Studios in Burbank – zurück, um die beliebte Serie im wahren Leben zu feiern.

„Friends: The Reunion“ begrüßt dabei zahlreiche prominente Gäste: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon und Malala Yousafzai.

Cast als Executive Producer

Ben Winston führte bei dem Special Regie und produzierte es zusammen mit den „Friends“-Produzenten Kevin Bright, Marta Kauffman und David Crane. Das Special kommt von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon, Fulwell 73 Productions und Bright/Kauffman/Crane Productions. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry und Schwimmer waren die ausführenden Produzenten des Specials. Emma Conway, James Longman und Stacey Thomas-Muir waren Co-Executive Producers.

Ab 27. Mai ist „Friends: The Reunion“ in der Originalfassung auf Sky X und Sky Q auf Abruf verfügbar. Am 29. Mai um 20.15 Uhr wird das Special auf Sky One ausgestrahlt. Auf dem Partnersender TNT Comedy ist die Serie derzeit von montags bis freitags gegen 9.50 Uhr/9.55 Uhr zu sehen. Sky Q Kunden mit dem Entertainment-Plus-Paket haben darüber hinaus die Möglichkeit, alle Staffeln von „Friends“ über die Netflix-App abzurufen.

Einen Trailer zum Wiedersehen der „Friends“-Stars gibt es bereits zu sehen.