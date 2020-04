Fußball-Futter für Krisenzeiten bei Sportdigital Fussball

Bis der Ball in den derzeit pausierenden Ligen wieder rollt, zeigt Sportdigital Fussball Doku-Premieren, Klassiker aus der Konserve, aktuelle Saisonhighlights und Live-Talkformate.

Per Skype-Schalte werden so sachkundige Gesprächspartner wie die in den Niederlanden tätigen deutschen Trainer Frank Wormuth und Peter Hyballa in die Diskussionen und Analysen im Studio eingebunden. Außerdem sollen auch Entwicklungen der laufenden Saison berücksichtigt werden.

Neben der Live-Show laufen weiterhin auch andere Sendungen im Programm des Hamburger Senders. Neben Erstaustrahlungen der bereits laufenden Dokumentationen wie “Die etwas andere Fußballwoche” und “Ikonen des Sports” oder den News-Formaten wie “Transfermarkt TV” und dem “Sportreport” gibt es weitere neue Magazine wie die “Meister Ihres Fachs” oder “World Goals”. In “Meister Ihres Fachs” sollen die größten Leistungen, die kontroversesten Geschichten und die spannendsten Duelle in der Welt des Sports noch einmal in einer Rangliste für die Zuschauer aufbereitet werden.

In einem weiteren neuen Format mit dem Titel “World Goals” zeigt Sportdigital Fussball noch einmal die Tore der Spitzenteams aus allen Wettbewerben zusammengefasst in einer Sendung. Zudem bietet der Sender seinen Zuschauern eine besondere Herausfordung. Bei der“Tor-Stop-Challenge” werden kurze Clips vor der Entscheidung gestoppt und es kann munter mitgeraten werden, ob der Ball im Netz landet oder nicht.

Der Pay-TV-Sender zeigt darüber hinaus noch Aufzeichnungen von Spielen der aktuellen Saison sowie Duelle aus den vergangenen Spielzeiten. Die Aufstiegs-Playoffs aus England, die Entscheidung in der Copa Libertadores ,das Grand Final aus Australien oder andere Meisterschaftsduelle aus aller Welt.