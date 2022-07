Fußball im Free-TV: Bayern, Eintracht Frankfurt und Bundesliga-Teams aus Berlin spielen auf

Anzeige

Top-Fußball im Free-TV gibt es mit den Bundesliga-Teams Frankfurt, Bayern, Union und Hertha BSC Berlin in dieser und der kommenden Woche: Einige Testspiele der Mannschaften werden in voller länge übertragen – einige live, manche re-live.

Sport1 zeigt so im Free-TV zwei Vorbereitungspartien des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München mit dem neuen Superstar Sadio Mane: Die Münchner messen sich mit D.C. United und Manchester City, SPORT1 zeigt die Partien am Donnerstag, 21. Juli, relive ab 20.15 Uhr beziehungsweise am Sonntag, 24. Juli, relive ab 14.00 Uhr. Auch die Auftritte von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Bundesliga-Rückkehrer Mario Götze sind zu sehen, darunter am Freitag live ab 14.30 Uhr das Match gegen den Serie-A-Klub FC Turin in Bad Wimsbach in Österreich. SPORT1 zeigt darüber hinaus auch Testspiele der beiden Berliner Bundesligisten Hertha BSC und FC Union live.

Der FC Bayern auf USA-Tour

Der FC Bayern geht auf USA-Tour und SPORT1 begleitet das Team bei seinen Duellen. Im ersten Jahr als Bayern-Trainer holte Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft den Meistertitel, in der Champions League war jedoch bereits im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Schluss, umso mehr sind die Fans gespannt, wie sich der FCB in der neuen Saison präsentiert. Bisher wurde das Team mit Ausnahmestürmer Sadio Mane vom FC Liverpool sowie Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui verstärkt (beide Ajax Amsterdam). Nach der Team-Vorstellung in der Allianz Arena werden die neuen Stars erstmals in den USA bei der Audi Summer Tour groß aufspielen: Der FC Bayern misst sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Juli, mit D.C. United, SPORT1 zeigt das Match relive am Donnerstag, 21. Juli, ab 20.15 Uhr. Austragungsort ist das Audi Field in der amerikanische Hauptstadt Washington.

Sehr klangvoll ist das Duell mit der von Stars gespickten Truppe von Manchester City in Green Bay. SPORT1 zeigt das Spiel am Sonntag, 24. Juli, relive ab 14.00 Uhr.City holte sich im spannenden Rennen vor Liverpool die Meisterschaft in England, in der Champions League wurde der Traum vom Titelgewinn allerdings erneut verfehlt. Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola will sein Team um Topstars wie Kevin de Bruyne und Phil Folden noch stärker machen und hofft dabei auch auf den Neuzugang Erling Haaland von Borussia Dortmund. Spielstätte der Partie Bayern gegen City ist das Lambeau Field in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin, zugleich legendäre Arena des NFL-Klubs Green Bay Packers.

Hertha misst sich auf der Insel mit Derby County

Im Rahmen des Trainingslagers in England trifft Hertha BSC am Samstag, 16. Juli, auf Derby County. SPORT1 ist live ab 16:55 Uhr dabei. Der Traditionsklub Derby County spielt nach dem insolvenzbedingten Abstieg nur noch in der dritten englischen Spielklasse. Die Berliner schafften dagegen in der Vorsaison nach der Relegation auf den letzten Drücker den Klassenerhalt. Für eine erfolgreichere Zukunft wurde Sandro Schwarz als neuer Cheftrainer verpflichtet. Mit Neuzugängen wie dem Ex-Schalker Jonjoe Kenny soll bei der „Alten Dame“ der Aufschwung gelingen.

Eintracht gegen Ajax und Union gegen Nottingham

Einen Testspiel-Doppelpack bietet SPORT1 am Samstag, 23. Juli, wenn sowohl Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt als auch Union Berlin im Einsatz sind. Die Eintracht trifft live ab 14.55 Uhr in Gröding bei Salzburg auf Ajax Amsterdam. Nach dem historischen Europa-League-Triumph startet die Eintracht in der anstehenden Saison in der Champions League. Das Duell gegen den amtierenden Titelträger und Rekordmeister aus den Niederlanden bietet da bereits einen klangvollen Vorgeschmack. In der Vorsaison marschierte Ajax eindrucksvoll durch die Gruppenphase der Königsklasse und gewann alle sechs Spiele, darunter auch zweimal gegen den BVB. Um sich gegen Europas Elite behaupten zu können, haben sich die Hessen bereits prominent verstärkt. Der bekannteste Neuzugang ist Mario Götze, der von Ajax-Konkurrent PSV Eindhoven nach Frankfurt gewechselt ist.

Im Anschluss – live ab 16.55 Uhr – empfängt Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei den Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Dabei kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Stürmer Taiwo Awoniyi, der für die Rekordablöse von 20 Millionen Euro zum englischen Traditionsklub gewechselt ist. Neu bei den „Eisernen“ dabei sind dagegen u.a. der Ex-Bochumer Milos Pantovic oder der Ex-Freiburger Janik Haberer.

Tag, Datum Übertragungszeit Programm Freitag, 15. Juli 14.30 Uhr live Eintracht Frankfurt – FC Turin Testspiel in Bad Wimsbach (Österreich) Samstag, 16. Juli 16.55 Uhr live Derby County – Hertha BSC Testspiel in Derby (England) Donnerstag, 21. Juli 20.15 Uhr relive DC United – FC Bayern München Testspiel in Washington (USA) Samstag, 23. Juli 14.55 Uhr live Eintracht Frankfurt – Ajax Amsterdam Testspiel in Gröding (Österreich) Samstag, 23. Juli 16.55 Uhr live Union Berlin – Nottingham Forest Testspiel im Stadion An der Alten Försterei Sonntag, 24. Juli 14.00 Uhr relive FC Bayern München – Manchester City Testspiel in Green Bay (USA) Quelle: Sport1, Redaktion: Richard W. Schaber

Bildquelle: bayernsport1: Imago/Sport1