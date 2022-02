„Halo“-Serie von Paramount+ kommt zu Sky

Anzeige

„Halo“ ist eine beliebter futuristischer Shooter, der von Gaming-Fans auf Konsolen und PC gespielt wird. Nun kommt die von Paramount+ produzierte Serien-Adaption zu Sky.

Die Handlung von „Halo“ spielt in dem Universum, welches 2001 mit der Veröffentlichung des ersten Spiels für Xbox ins Leben gerufen wurde: Im 26. Jahrhundert kommt es zu einem epischen Konflikt zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung, den sogenannten Covenant.

„Halo“-Serie: Pablo Schreiber als Supersoldat

Neben Pablo Schreiber („American Gods“) als Supersoldat Master Chief gehören Natascha McElhone („Californication“) als Dr. Halsey, die brillante und undurchschaubare Schöpferin der Spartan-Supersoldaten und Jen Taylor („Halo“-Videospiel-Reihe, RWBY) als Cortana, die fortschrittlichste KI der Menschheitsgeschichte und möglicherweise Schlüssel zum Überleben der menschlichen Rasse, zum Cast. In weiteren Rollen sind Bokeem Woodbine („Fargo“), Shabana Azmi („Fire“), Natasha Culzac („The Witcher“), Olive Gray („Half Moon Investigations“), Yerin Ha („Reef Break“), Bentley Kalu („Avengers: Age of Ultron“), Kate Kennedy („Catastrophe“), Charlie Murphy („Peaky Blinders“), Danny Sapani („Penny Dreadful“) zu sehen. Hinzu kommen Ryan McParland („6Degrees“), Burn Gorman („The Expanse“) und Fiona O’Shaughnessy („Nina Forever“) als weitere Charaktere.

„Halo“ ist eine der erfolgreichsten Videospiel-Reihen überhaupt und hat sich zu einem globalen Unterhaltungsphänomen entwickelt. Weltweit wurden mehr als 82 Millionen Exemplare verkauft und ein Gesamtumsatz von mehr als 6 Milliarden Dollar erzielt.

Paramount+ bestätigt bereits zweite Staffel

Die kommende Serie „Halo“ wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert, die auf Paramount+ zu sehen sein wird. Die Serie wird von Showtime in Zusammenarbeit mit 343 Industries und Steven Spielbergs Amblin Television produziert. Als ausführende Produzenten sind Steven Kane, sowie Steven Spielberg, Darryl Frank und Justin Falvey für Amblin Television in Zusammenarbeit mit 343 Industries verantwortlich, sowie Regisseur Otto Bathurst und Toby Leslie für One Big Picture und Kyle Killen und Scott Pennington für Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O’Connor und Bonnie Ross fungieren als ausführende Produzenten für 343 Industries. Die Serie wird international von der Paramount Global Distribution Group vertrieben.

„Halo“ ist ab dem 24. März auf Sky Q und Sky Ticket abrufbar und läuft ab 25. März auf Sky Atlantic. Wer bis dahin nicht warten kann, findet vielleicht Gefallen an diesem gut gemachten „Halo“-Fan-Film von Regisseur Shawn Bu.

Quelle: Sky Deutschland / Redaktion: Richard W. Schaber