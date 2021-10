HD Plus: Personalbeben auf höchster Ebene

Anzeige

Veränderung im Management bei HD Plus, Deutschlands Sat-TV-Plattform für hoch- und ultrahochauflösende Bildqualität und Betreiberin des Ultra-HD-TV-Kanals UHD1. Nach dem Marketingchef Schneckenburger geht nun auch der langjährige Geschäftsführer von Bord.

Nach 14 Jahren verlässt Georges Agnes zum 30. September auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen die HD Plus GmbH. Der gebürtige Luxemburger war seit 2007 Geschäftsführer des Tochterunternehmens der SES-Gruppe und als Chief Operating Officer tätig. Zukünftig wird das Leitungsteam rund um Norbert Hölzle seine Aufgaben übernehmen. Darüber hinaus verantwortet Hölzle das DACH-Geschäft von SES-Video. Es ist nicht die erste große Personalie in den letzten Wochen bei der SES-Tochter:

Erst Ende Juli hatte bereits Vertriebs- und Marketinggeschäftsführer Timo Schneckenburger das Unternehmen verlassen.

„Ich bin Georges Agnes persönlich, vor allem jedoch im Namen des gesamten Teams sehr dankbar für alles Positive, was er für HD PLUS bewegt und geleistet hat“, sagt Norbert Hölzle. „Die Markteinführung von HD+ ToGo, die gerade aktuell passiert, trägt nicht zuletzt auch seine Handschrift. Georges übergibt ein sehr gut bestelltes Feld. Auch deswegen haben wir seinem Wunsch nach persönlicher Veränderung entsprochen und wünschen ihm auf seinen weiteren Wegen nur das Beste.“

Georges Agnes kommentiert: „Ich blicke mit Dankbarkeit und Stolz auf die Zeit bei HD PLUS zurück. Es war eine fantastische und – im positiven Sinne – wilde Reise. Gemeinsam als Team ist es uns gelungen aus einer simplen Idee ein erfolgreiches und florierendes Ökosystem für hoch- und ultrahochauflösendes Fernsehen in Deutschland zu entwickeln. Mit HD+ ist ein Produkt entstanden von dem Endkunden und TV-Sender sowie Hardwarehersteller und der Fachhandel profitieren. Nach 14 Jahren ist es nun an der Zeit diese Entwicklung in andere Hände zu geben.“

Quelle: HD Plus